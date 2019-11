Vanaf 2023 rijdt er een snelle intercity tussen Groningen en Breda

De verbinding loopt via Rotterdam, Amsterdam Zuid, Lelystad en Zwolle. De treinen rijden met 200 kilometer per uur over de hogesnelheidslijn naar Schiphol en met minstens 160 over de Hanzelijn tussen Lelystad en Zwolle.

Verbeteren spoor

Tussen Groningen en Zwolle en tussen Lelystad en Amsterdam is het spoor niet geschikt om die snelheden te bereiken. Op delen ligt de maximum snelheid op 140 of 120 kilometer. De NS heeft er voor gekozen om toch met die snellere treinen te rijden in de hoop dat de politiek gaat investeren in sneller spoor.

Op korte termijn wordt het spoor bij Hoogeveen verbeterd en wordt er werk gemaakt van de verbetering van de bovenleidingen.

Ook wordt er gekeken naar een structureel snellere verbinding met het Noorden via het bestaande spoor of via de Lelylijn. Daarop vooruitlopend worden bij Amsterdam - Zuid allerlei aanpassingen aan het spoor aangebracht.



Tijdwinst

Een rit van Rotterdam naar Groningen en Leeuwarden wordt straks vier minuten korter, aldus de NS. Wie van Breda naar Zwolle moet reizen, is straks een halfuur sneller op de bestemming.

'Dit is een eerste belangrijke stap om met een snelle trein de reistijd tussen de Randstad en Noord-Nederland te verkorten', verklaart de president-directeur van de NS, Roger van Boxtel.

De snelle ritten worden uitgevoerd met nieuwe treinen, de ICNG. De NS heeft daar 99 stuks van besteld. Die treinen gaan ook rijden tussen Amsterdam en Breda en tussen Den Haag en Eindhoven.

