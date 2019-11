Lopend Vuur: Ik zou ook meer moeten bewegen

Vier van de vijf jongeren wereldwijd bewegen dermate weinig dat het schadelijk is voor hun gezondheid, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN (WHO) in een rapport. Met name vrouwen moeten volgens het rapport meer bewegen.

In dit eerste rapport over fysieke activiteiten bij jongvolwassenen luidt de WHO de noodklok en zegt de organisatie dat directe actie nodig is.

Het rapport is gebaseerd op gegevens uit enquêtes uitgevoerd tussen 2001 en 2016 van 1,6 miljoen tieners tussen de 11 en 17 jaar in 146 landen. Vier van de vijf voldeden niet aan de aanbeveling van de WHO om minstens een uur aan lichaamsbeweging te doen, zoals wandelen, spelen, fietsen of deelnemen aan georganiseerde sporten.

De auteurs van het rapport noemen de ontwikkeling zorgwekkend, omdat regelmatige fysieke activiteit een groot aantal gezondheidsvoordelen biedt, van een verbeterde hart- en longfunctie en verminderde obesitas tot een betere cognitieve functie, waardoor leren gemakkelijker wordt.

