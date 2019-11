Leerling-bouwvakkers gezocht: 'Wel handig als ze twee rechterhanden hebben'

De bouw in onze provincie staat nog altijd te springen om personeel. Met name metselaars en stukadoors zijn hard nodig. Werk in Zicht is daarom op zoek naar mensen die een opleiding willen volgen, met garantie op een baan.

Via Werk in Zicht hopen uitkeringsinstantie UWV, gemeenten en sociale werkbedrijven voor 2022 duizend inwoners aan een baan in de bouw en techniek te helpen.

Kansen ondanks kleine rem

Volgens werkbemiddelaar Paul Jansen van Werk in Zicht is er nog altijd een tekort aan bouwvakkers, ondanks de stikstof- en PFAS-crisis. 'Landelijk zit er eventjes een kleine rem op nu, maar we verwachten dat die snel voorbij is. We zoeken echt op volle kracht naar mensen die graag in de bouw willen werken, want er liggen allerlei kansen.'

Jansen is op zoek naar zeker tien tot twintig mensen die zich willen laten opleiden tot metselaar of stukadoor. Zij krijgen begin volgend jaar een opleiding van drie tot vier maanden.

Stage en baangarantie

Daarna mogen ze stage lopen bij de Bierumer Pompen, een monument dat waterschap Noorderzijlvest bouwt ter ere van de ophoging van de zeedijk Eemshaven-Delfzijl.

Als deelnemers die stage goed hebben doorlopen, krijgen ze een baan van ten minste een halfjaar bij een bouwbedrijf in Groningen.

Twee rechterhanden

'Het is wel handig als kandidaten twee rechterhanden hebben', grapt Jansen. 'Verder zijn we op zoek naar mensen die lichamelijk fit, enthousiast en gemotiveerd zijn. En bereid zijn om aan te pakken, want dat past wel in de bouw. Ook moeten mensen in de regio Groningen wonen.'

Aanmelden kan via de site van Kansrijk Beroep.

