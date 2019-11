Voedselbank ziet nieuwe groep cliënten: werkende armen

In anderhalf jaar tijd is het aantal huishoudens in onze provincie dat afhankelijk is van de voedselbank gestegen van 2200 naar 2700. Vooral in Stad en in Oost-Groningen is het aantal cliënten gestegen.

Volgens Ulfert Molenhuis van Voedselbank Groningen is er een nieuwe groep cliënten bijgekomen: de werkende armen. 'Het is de groep die net geen huurtoeslag of ziektekostentoeslag kan krijgen. Die belandt soms ook onder de norm voor de voedselbank.'

Lastig werk te vinden

Molenhuis stelt dat het voor 'kortopgeleide mensen' in de stad lastig is om een baan te vinden, vanwege de vele studenten die daar een bijbaantje hebben 'En in Oost-Groningen is te weinig werk. Met deze regering worden de rijken steeds rijker en de armen blijven arm.'

Volgens Molenhuis is het zaak om ervoor te zorgen dat mensen niet meer zo wegzakken in een moeras van schulden als nu vaak het geval is. Hij wijst op plannen van de gemeente Groningen om mensen sneller uit de schulden te krijgen.

Extra kosten

Voor de voedselbank betekent de toename van het aantal cliënten dat de kosten omhoog gaan. 'We hebben de provincie gevraagd om structureel bij te dragen in de transportkosten. We hebben goede hoop dat ze dat gaan doen.'

De 170 voedselbanken in het land gaan ook gezamenlijk zoeken naar extra geld.

Supermarkten

Het is nog niet gebeurd dat de Groningse voedselbanken nee moesten verkopen als iemand aanklopte voor eten. De aanlevering van producten uit supermarkten wordt wel minder, stelt Molenhuis. 'Want zij willen steeds meer alles wat ze inkopen ook verkopen en niet meer weggooien. Dat betekent dat er voor ons steeds minder overblijft.'

Molenhuis heeft zijn hoop gevestigd op donaties rond de feestdagen. 'In december staan de harten van de mensen extra open.'

