Hans Nijland keert (tijdelijk) terug bij FC Groningen: 'En Marieke vond het ook goed!'

Hans Nijland is nog maar net weg als directeur van FC Groningen, maar hij is nu al weer teruggekeerd bij de club. Hij heeft als interim-manager de mediatak van de club onder zich gekregen.

Dat is van tijdelijke aard, benadrukt Nijland. 'Ik ben al als adviseur bij de club betrokken en heb de mediatak ooit zelf opgezet. Dus de know-how is er. Maar laat ik benadrukken dat ik altijd op de achtergrond zou blijven.'

Een vliegende kraai vangt altijd wat Hans Nijland

'Ook wil ik benadrukken dat ik niks voor de commerciële afdeling ga doen, het is puur op de achtergrond. Hoewel een vliegende kraai altijd wat vangt, dus als ik wat interessants hoor dan tip ik de commerciële altijd. Maar dat deed ik als adviseur ook al', schetst Nijland.

Gudde heeft handen vol

Door het vertrek van commercieel directeur Robbert Klaver, die de mediatak in die functie onder zich had, kwam de verantwoordelijkheid voor de mediatak op het bordje van de nieuwe directeur Wouter Gudde te liggen.

En hij heeft zijn handen nu al vol aan het leiden van de club. Gudde licht toe: 'Ik kan de hulp goed gebruiken. En dit is Hans zijn expertise en ik zeg altijd: je moet de beste mensen om je heen verzamelen. Dus ik heb geen moment getwijfeld.'

Er is een nieuwe directie met een eigen koers Wouter Gudde-Algemeen directeur FC Groningen

Of het niet opmerkelijk is dat de opvolger zijn voorganger vraagt weer voor de club te werken? 'Nee, de buitenwereld vindt dit altijd heel interessant. Wie is de baas bij FC Groningen? Maar laat duidelijk zijn dat er een nieuwe directie is, met een eigen koers. Dat heb je denk ik in de afgelopen periode ook wel gezien', zegt Gudde lachend.

Periode

Volgens Gudde bekijken ze de samenwerking van maand tot maand. Nijland zal de taken op zich nemen tot Gudde het gevoel heeft dat er weer een stabiele commerciële organisatie staat.

Marieke

Voordat Nijland besloot op het verzoek van Gudde in te gaan, heeft hij wel een telefoontje gepleegd: 'Ik heb het natuurlijk eerst met Klaver besproken, dat lijkt me niet meer dan logisch. En mijn vrouw Marieke vond het ook goed!'

Nijland gaat als interim-manager de scepter zwaaien over Hattrick Media BV. Daar valt FC Groningen Media weer onder. De mediatak is uitgever van onder andere het FC Groningen Journaal, de presentatiegidsen en businessmagazines. Ook brengen ze drukwerk uit voor andere voetbalclubs, zoals Cambuur Leeuwarden en De Graafschap. Gudde blijft officieel aan als algemeen directeur van Hattrick Media BV. Die functie nam hij over toen Nijland als clubdirecteur vertrok.

Lees ook:

- Oldenbandringh wordt operationeel directeur FC Groningen

- Robbert Klaver: 'Ik wilde helemaal niet weg'

- Commercieel directeur FC Groningen vertrekt per direct