Kabinet onderzoekt haalbaarheid Lelylijn

De ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Stientje van Veldhoven (Milieu en wonen) en een delegatie van noordelijke bestuurders hebben daarover afspraken gemaakt.

Half uur korter

Het is de bedoeling dat in 2030 de reistijd tussen Groningen en de Randstad minstens een half uur korter is dan nu. Als het aan het Noorden zelf ligt, wordt dit doel al eerder bereikt.

Het onderzoek richt zich op meerdere mogelijkheden om die tijdwinst te boeken. De Lelylijn is daar één van. De trein moet tussen Groningen en Lelystad rijden, via Drachten, Heerenveen en Emmeloord. Wie nu met de trein van Groningen naar Lelystad wil, reist via Zwolle en van daar via de Hanzelijn.

Magneetzweeftrein

Dertig jaar geleden werden de eerste plannen gemaakt voor een hogesnelheidslijn tussen Groningen en Amsterdam. Het uitgangspunt was toen een magneetzweeftrein. Daarmee zou het mogelijk worden om in een uur van Groningen naar Amsterdam te reizen.

Dit plan werd in 2007 definitief afgeschoten, omdat de politiek in Den Haag het te duur vond worden. Als compensatie kreeg Noord-Nederland 2,7 miljard euro. Dit bedrag was oorspronkelijk gereserveerd voor de Zuiderzeelijn. Het geld is bestemd voor de verbetering van de infrastructuur in Noord-Nederland, zoals de ombouw van de Ring Zuid in Groningen.

