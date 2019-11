Karategala van Katsu in Winsum is uniek voor Nederland

Karatevereniging Katsu organiseert zaterdag voor de twintigste keer het Katsu Karategala. De deelnemers komen uit binnen- en buitenland. In totaal staan er 35 partijen geprogrammeerd in de Ripperdahal in Winsum.

Vooral de aankleding van het evenement is belangrijk. 'Een karategala is anders dan een toernooi. We hebben een echte Japanse tatami op een verhoging, met een rok eromheen. Er hangt licht boven en de karateka's komen op met muziek. Dat maakt het wel uniek', zegt Lammert Meinema. Hij is naast organisator ook trainer bij Katsu.

In trek in binnen- en buitenland

Ook de vereniging zelf is goed vertegenwoordigd op de mat. Het evenement is sowieso in trek, want in Winsum wordt het enige karategala van Nederland georganiseerd.

De buitenlandse deelname komt onder andere uit Rusland, Hongarije en Italië. 'Het worden spectaculaire partijen, want er wordt gevochten met de 'full contact'-methode. Je kunt als je geraakt wordt naar de grond gaan. Net als bij boksen', legt Meinema uit.

Winsum is bakermat

Dat het evenement in Winsum gehouden wordt, is min of meer logisch. Het dorp is goed beschouwd de bakermat van het karate in Groningen.

'Dat is omdat we een heel enthousiaste club hebben met veel vrijwilligers en heel veel trainers inmiddels. Bovendien geeft een aantal Europees kampioenen les in mijn dojo', beschrijft Meinema.

Avondvol programma

De eerste partij begint zaterdag stipt om 19.00 uur. Het laatste gevecht zal rond 23.00 uur afgelopen zijn. 'Daarna vieren we de twintigste editie in de kantine', besluit Meinema.