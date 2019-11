Schrijfster Anjet Daanje presenteert 'De herinnerde soldaat'

De herinnerde soldaat, zo heet de nieuwe roman van de Groningse schrijfster Anjet Daanje. Het boek gaat over een soldaat die door de Eerste Wereldoorlog zijn geheugen is kwijtgeraakt.

Vier jaar na de oorlog wordt hij herenigd met zijn vrouw. Dan volgt een soms ontroerende, soms pijnlijke reconstructie van zijn leven.

'Ik deed onderzoek naar de Eerste Wereldoorlog en stuitte op het fenomeen van soldaten die door PTSS hun geheugen waren kwijtgeraakt,' vertelt Daanje over het ontstaan van haar roman.

'Er was eentje die net als de soldaat uit mijn boek zijn geheugen kwijt was. Hij werd na de oorlog opgenomen in een krankzinnigengesticht, want ze wisten niet wat ze met hem moesten. Ze hebben toen een advertentie in de krant gezet en daar kwamen allerlei mensen op af die dachten dat ze de soldaat kenden.'

Onbestorven weduwes

In het ontroerende eerste hoofdstuk lezen we hoe een aantal vrouwen zich meldt als de echtgenote van de soldaat. In De herinnerde soldaat worden ze 'onbestorven' weduwes genoemd.

'Die vrouwen weten dus niet wat er met hun man was gebeurd. Hij kan dood zijn, je kan weduwe zijn, maar hij kan ook nog leven.'

De man die hij was

Uiteindelijk wordt de soldaat herenigd met zijn vrouw en kinderen. Hij blijkt voor de oorlog fotograaf te zijn geweest. Zijn vrouw zette de zaak na zijn vertrek naar het front voort.

'Foto's hebben ook te maken met herinneringen', legt de schrijfster uit. 'De foto's die zijn vrouw nog heeft, zijn herinneringen die hij niet meer heeft. Hij moet die op gaan doen uit de foto's en verhalen van zijn vrouw. Zo bouwt hij zichzelf langzamerhand op tot de man die hij was of die hij zich voorstelt dat hij was.'

Scènes uit de oorlog

Daanje werkte vijf jaar aan het boek en maakte voor haar onderzoek veel gebruik van oude foto's uit Vlaanderen. 'In die tijd maakte men heel veel briefkaarten met afbeeldingen van straten maar ook van oorlogsruïnes en scènes uit de oorlog. Zo kon ik zien hoe het er uitzag.'

De herinnerde soldaat wordt zondag 24 november gepresenteerd in het pand van Uitgeverij Passage aan de Sint Janstraat 15 in Groningen.