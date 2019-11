Nieuwe hoofdofficier zet in op veelvoorkomende criminaliteit

Dat zei Greive in zijn installatiespeech. Per 18 november is hij de opvolger van Guus Schram, die van 2017 tot afgelopen zomer hoofdofficier van justitie Noord-Nederland was.

Ambitieuze plannen

Greive heeft ambitieuze plannen in deze tijden van bezuinigingen. De politie vraagt om meer mankracht, de rechtbank kampt ook met tekorten. Greive geeft toe: 'Dit zijn de worstelingen van ons vak.'

Die worstelingen zijn hem niet vreemd. Greive draait al even mee in de wereld van aanklagers. Eerder was hij onder andere hoofdofficier in Middelburg en plaatsvervangend hoofdofficier in Assen.

Geen wisselspeler

Hij volgt Schram op als hoofdofficier. Schram stapte in augustus na twee jaar op. 'Ik ben geen wisselspeler', zegt Greive over zijn positie. Hij is van plan om 'vijf, zeven, of negen jaar' te blijven.

In die tijd hoopt hij op meer mensen om ten strijde te trekken tegen criminelen. 'Als je burgers namelijk niet kunt laten zien dat iets prioriteit heeft, tast je het vertrouwen in de overheid aan', vindt Greive. Rechercheteams moeten daarom volgens hem ook meer slagkracht krijgen. 'Dat zeggen ze zelf ook: we hebben meer mensen nodig.'

Ondermijning de nek omdraaien

Die mensen zijn ook nodig om ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Greive hecht veel waarde aan de economische ontwikkeling van het Noorden. Daar past ondermijnende criminaliteit niet bij.

'Mensen denken bij ondermijning vaak aan drugs, maar daar zijn we niet alleen op gericht. Het gaat ook om fraude en zaken in de milieuhoek, liquidaties en witwassen.'

Daarnaast ziet Greive de drugscriminaliteit vanuit het Zuiden opkomen. 'Die beweging zie ik wel, maar of er sprake is van een waterbedeffect weet ik niet.' Of het Brabantse drugscriminelen te heet onder de voeten wordt en ze daarom deze kant op komen, kan Greive niet zeggen.

Geen concessies

Greive ziet dat de druk op de rechtsgang steeds groter wordt, maar wil geen concessies doen als het gaat om het bestrijden van criminaliteit.

'Mensen die er zijn moeten zo goed mogelijk ingezet worden. Dat betekent niet: het een doen we wel en het ander doen we niet. Het is waar dat er meer capaciteit moet komen, maar ik ga er niet op zitten wachten.'