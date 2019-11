Minima in Het Hogeland mogen jaar lang gratis met het ov

'Het is specifiek voor deze groep heel belangrijk om mee te kunnen doen. In onze gemeente, die uitgestrekt is, zijn afstanden vaak een probleem. En vervoer is duur', vertelt wethouder Mariëtte de Visser.

Volgens De Visser komen zo'n 4500 mensen in aanmerking voor het gratis openbaar vervoer. Het gaat om reizen buiten de spits.

'Het werkt net zo als een gewone ov-chipkaart, alleen wordt deze via de gemeente aangevaagd. Daarna stap je net als ieder ander in de bus, je houdt je chipkaart ervoor en je kunt reizen.'

Mijmeren aan het Lauwersmeer

De gemeente Het Hogeland kijkt na een jaar of de pilot een vervolg krijgt. 'Het is zeker geslaagd als we zien dat mensen meer in staat zijn een activiteit te ondernemen', noemt De Visser het voornaamste doel van de proef.

'Zoals iemand bezoeken, naar een lezing of mijmeren aan het Lauwersmeer. Het zijn allemaal mogelijkheden die je anders met een kleine beurs niet hebt.'