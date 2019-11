Hans Hannemann in The Voice: 'Het was een bizar circus'

Hans Hanneman in The Voice: 'Het was een bizar circus'

Hij stond al in het voorprogramma van Douwe Bob. Vrijdagavond gaat het avontuur verder, want Hans Hannemann doet mee aan het populaire tv-programma The Voice of Holland.

'Ik ben gecontacteerd door Talpa. Of misschien mag ik dat wel helemaal niet zeggen', lacht Hanneman.

Nieuw publiek

'Ik moest er wel even over nadenken, want het is heel commercieel', vervolgt hij. 'Maar ik hoor zo vaak mensen klagen over dat er geen goede muziek meer wordt gemaakt. En ondertussen luisteren zij nog steeds diezelfde cd van Bruce Springsteen. Ze gaan niet actief op zoek naar nieuwe muziek. Maar als ze thuiskomen, kijken ze wel naar The Voice.' Hanneman hoopt dus met zijn deelname een nieuw publiek aan te boren.

'Bizar circus'

De opnames zijn al geweest. 'Het was een bizar circus', zegt hij daarover. 'Ik heb eerder in grote zalen gestaan. Dan zet ik me over de zenuwen heen en doe ik het gewoon. Maar hier waren al die lampen en camera's en het idee dat het dan ook echt moet...'

Hannemann kan natuurlijk niets zeggen over de uitkomst. 'Ik ga zelf vanavond kijken bij vrienden.' Hij hoeft niet bang te zijn dat hij iets verraadt. 'Ze zaten in het publiek, dus zij weten ook al hoe het afloopt.'

