'We moeten in staat zijn om een resultaat tegen Feyenoord te halen'

FC Groningen-trainer Danny Buijs is ervan overtuigd dat zijn team een resultaat kan halen tegen Feyenoord. 'Als we door de manier van spelen ons thuispubliek direct achter ons krijgen, dan moeten we zeker in staat zijn om een resultaat te halen.'

'We staan er goed voor', zegt Buijs op het wekelijkse perspraatje. 'We hebben twee twijfelgevallen met Azor Matusiwa en Joel Asoro.' Beide spelers stonden vrijdag wel op het trainingsveld, maar het is niet duidelijk of ze zondag ook inzetbaar zijn tegen Feyenoord. 'Even afwachten of ze een reactie krijgen, maar verder is iedereen beschikbaar.'

Memisevic terug in de basis

Voor Samir Memisevic betekent de wedstrijd tegen Feyenoord zijn eerste basisplaats in de eredivisie dit seizoen. De middenvelder is eindelijk weer volledig fit en afgaande op de training speelt hij zondag. 'Dat zou zomaar zo kunnen inderdaad', verklapt Buijs al een beetje dat de Bosniër gaat spelen zondag.

Ik heb al eerder gezegd dat een fitte Memisevic bij mij altijd speelt Danny Buijs - trainer FC Groningen

'Ik denk dat Memisevic er klaar voor is. Hij heeft vandaag gewoon meegetraind en maandag een interland gespeeld. De hechtingen van zijn blessure zijn er nu net uit, dus dat zou het enigste kunnen zijn. Maar ik heb al eerder gezegd dat een fitte Memisevic bij mij altijd speelt.'

Fitte selectie

Met Memisevic weer volledig fit beschikt FC Groningen voor het eerst dit seizoen over een geheel fitte selectie. En dat is een luxe voor de trainer van de Trots van het Noorden. 'Als deze selectie bij elkaar blijft dan hoef ik er geen spelers bij. Integendeel zelfs. Ik denk dat er zelfs twee of drie jongens vanaf kunnen.'

'We hebben ook een hoop jonge jongens en op een gegeven moment moet je af en toe wel minuten maken voor door ontwikkeling. Als de groep te groot wordt, dan komen sommige jongens niet aan de minuten die ze wel nodig hebben. Dat is ook een compliment voor de fysieke en medische staf. We hebben bij deze club heel weinig blessures en al helemaal geen spierblessures.'

Als we puur naar de data en cijfers kijken dan had Feyenoord hoger moeten staan Danny Buijs - trainer FC Groningen

Een fitte selectie wil Buijs niet direct een luxeprobleem noemen. 'Ik denk dat als je een fitte Gudmundsson of Lundqvist kan brengen in de zeventigste minuut, dat daar dan de luxe in zit. Je hoeft er met wissels dan niet achteruit op te gaan, maar zo'n speler kan dan gewoon nog iets extra's brengen.'

Ondanks dat Groningen op dit moment op doelsaldo boven Feyenoord staat ziet de trainer van FC Groningen zijn team niet direct als favoriet. 'Het blijft een lastige wedstrijd, want ze hebben wel degelijk kwaliteiten. Als we puur naar de data en cijfers kijken dan had Feyenoord hoger moeten staan', concludeert Buijs.

'Zware wedstrijd'

'Dan heb ik het over de kansen die je krijgt en dan afmaakt. Over een heel seizoen komt dat wel aardig in de buurt van alle data. Het is gewoon een zware wedstrijd voor ons, maar we gaan er met heel veel vertrouwen in. Als we ons niveau halen, dan kunnen we het Feyenoord heel lastig maken.'