Honderden Delfzijlsters naar woonbeurs: 'Als we moeten verhuizen, dan zo gauw mogelijk'

Honderden bewoners uit de Zandplatenbuurt in Delfzijl bezochten vrijdag de woonbeurs in de havenstad. Daar konden ze zien op welke locaties nieuwe woningen worden gebouwd.

Vrijwel alle huizen in deze wijk gaan tegen de vlakte vanwege de versterking. Het gaat om 386 huurwoningen en 141 koopwoningen.

Geduld

De woningen worden op bijna twintig verschillende plekken teruggebouwd, verspreid over de stad. Janneke (80) en Pieter (82) Dijker zagen als één van de eersten welke locaties dat zijn. 'Het is wel goed dat ze dit doen', zegt Janneke. 'Maar het duurt nog jaren voordat alles klaar is denk ik.'

Een aanzienlijk deel van de bewoners is al op leeftijd en heeft die tijd niet meer. 'Mijn man is 83 jaar. We hebben er niks aan als dit nog jaren gaat duren. Als we moeten verhuizen, dan zo gauw mogelijk', zegt een ander echtpaar dat de beurs bezoekt.

Ook voor anderen

De bezoekers hoeven nog niet direct een keuze te maken. Het is volgens burgemeester Gerard Beukema vooral bedoeld om de mogelijkheden te zien. Een deel van de locaties wordt pas over vijf of tien jaar bebouwd. Ook andere inwoners van buitenaf kunnen daar komen te wonen.

Ingrid Limbeek hoopt dat de bouw snel verloopt: 'Ze zeggen dat de eerste woningen al in 2020 of 2021 klaar zijn, maar ik geloof dat het eerder 2025 of 2026 wordt. Het was afwachten, afwachten en nog eens afwachten.'

De beurs in de Brede School Noord is zaterdag voor andere belangstellenden geopend van 11.00 tot 15.00 uur.

