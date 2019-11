Hans Hannemann ronde verder in The Voice

Het The voice of Holland-avontuur van Hans Hannemann gaat verder. Vrijdagavond was te zien hoe hij een plekje in Team Waylon veroverde tijdens de Blind Auditions.

Hannemann zong 'Me and Bobby McGee' van Janis Joplin en ontlokte coaches Ali B ('Nice') en Anouk ('Lekker') al snel positieve geluiden.

Uiteindelijk duurde het nog even tot een van de coaches draaide. Het was Ali B. die als eerste op de knop drukte, al was het die van zijn collega Waylon. In de baldadige sfeer die daarna ontstond draaiden ook de stoelen van Ali B. en Lil' Kleine, al gebeurde ook dit niet op eigen initiatief.

Je wordt geen pop of soul. Dit is wat je bent Waylon - jurylid The voice of Holland

'Je hebt een unieke stem, man', beet Waylon het spits af na het optreden van Hannemann. 'Ik had sowieso gedraaid. Ik denk dat het heel spannend is hoe het in het verloop van deze competitie kan gaan. Je wordt geen pop of soul. Dit is wat je bent. Ik vind het helemaal te gek dat we zulke liedjes uit kunnen diepen. Nederland moet deze muziek meer leren kennen.'

De woorden van Waylon waren blijkbaar dermate overtuigend dat Hannemann voor een plek in zijn team koos. Daar is hij in goed Gronings gezelschap van Lars Koehoorn, die vorige week al een plekje in Team Waylon opeiste.

