Ook afdelingsbestuur D66 in Oldambt geeft er de brui aan

In navolging op de commissieleden van D66 in de gemeente Oldambt stopt ook het driekoppige afdelingsbestuur ermee. Reden is een conflict met het enige D66-raadslid Fokke Fennema.

Vorige week barstte de bom. Volgens Fennema voerden zijn collega's achter zijn rug om onderhandelingen. 'Een vertrouwensbreuk die niet meer te lijmen valt', noemde hij het.

D66 wilde daarop de enige zetel in de raad terug, maar Fennema is vastbesloten zijn plek in de raad te behouden.

Vrijdagavond kwamen zo'n vijftien partijleden samen om over de situatie te praten. 'We hebben een rondje gedaan waarin iedereen zijn zegje kon doen. Dat heeft niet geleid tot nieuwe gezichtspunten', zegt Thomas Ietswaart, voorzitter van D66 in de provincie Groningen.

Nu het afdelingsbestuur is opgestapt, neemt het regiobestuur deze rol tijdelijk over. De komende periode wil Ietswaart rust in zijn partij. 'We nemen even tot na de kerst een cooling down. Daarna gaan we als regiobestuur met de leden in gesprek of we een nieuw afdelingsbestuur kunnen vormen. Dat willen we in alle rust bespreken. Maar eerst even een pauze, want daar heeft iedereen behoefte aan.'

Ietswaart geeft aan binnenkort in gesprek te gaan met Fennema. Vrijdagavond kreeg hij het raadslid nog niet te pakken. Daarom wil hij nog niet vooruitlopen op de insteek van het gesprek.

