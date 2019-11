Deze dag: Kuuroord Nieuweschans geopend

Het was een beetje een gek idee: een bron aanboren en een kuuroord beginnen. Toch gebeurde het in Nieuweschans. We gaan terug naar deze dag in de geschiedenis, 23 november 1985. De eerste dag van kuuroord Nieuweschans.

Het is halverwege de jaren tachtig als de toenmalige burgemeester van Nieuweschans Ties Jan Koek een belletje krijgt van Wolfgang Rothkegel. De boodschap: prik in de grond en begin een bronnenbad. Koek lacht de Duitser in zijn gezicht uit.

Vijf jaar later gaat de boor daadwerkelijk de grond in. Weer vijf jaar later is het kuuroord klaar voor gebruik. De feestelijke opening wordt verricht door onder anderen commissaris van de Koningin Henk Vonhoff.

De opening leidt meteen tot een rel. Vonhoff voelt er niets voor om een duik in het bad te nemen ten overstaan van pers en andere genodigden. Als oplossing wordt er een video getoond met een toastende CdK.

Wat Vonhoff dan nog niet weet, is dat de toenmalige kuuroorddirecteur achter zijn rug om een exclusieve fotoreportage toezegt aan Panorama. Omdat de fotograaf van dit blad te laat is, wordt de huisfotograaf van het kuuroord gevraagd kiekjes te leveren. Tot ieders verbazing staan de kiekjes een dag later in de Winschoter Courant. De fotograaf had ze stiekem verkocht.

De start van het kuuroord is typerend voor de eerste jaren die worden overschaduwd door het fraudeluchtje dat om de directeur hangt. Hij zou geld hebben verduisterd. Uiteindelijk betaalt hij uit eigen beweging geld terug. Naar verluidt meer dan had gehoeven, maar vanwege de krakkemikkige administratie wordt de echte situatie nooit duidelijk.

De bezoekers merken maar weinig van de interne onrust en het kuuroordtoerisme groeit eind jaren tachtig. Steeds vaker worden bezoekjes om medische redenen vergoed door verzekeraars. En het kuuroord breidt steeds uit.

Alleen op financieel gebied vlot het nog niet zo. Begin jaren negentig blijkt dat het kuuroord in twee jaar tijd zes miljoen gulden verlies heeft geleden. In allerijl wordt gezocht naar een oplossing.

De magere en wankele jaren zijn halverwege de jaren negentig voorbij. Het aantal bezoekers stijgt tot boven de 150.000 per jaar en in 1997 noteert het kuuroord zowaar twee ton winst.

Positieve cijfers die sindsdien ieder jaar genoteerd worden. Bezoekersrecord na bezoekersrecord sneuvelt en het kuuroord groeit en groeit. In 2001 komt er nog eens 750 vierkante meter wellness bij. Vier jaar later bedraagt de omzet acht miljoen euro op jaarbasis.

De impact van het kuuroord is dermate groot dat het verzoek wordt gedaan om de naam van het dorp te veranderen in Bad Nieuweschans. Het feit dat we het dorp nu onder die naam kennen, doet de uitkomst al raden. In maart 2009 is de naamswijziging officieel.

Ondertussen ontwikkelt Fontana Bad Nieuwschans zich verder. In 2017 komt er een panoramabad bij en de huidige eigenaren, die begin dit jaar het bedrijf overnamen, willen twintig miljoen euro investeren in de komende vijf jaar.

De sky is the limit, zo lijkt het. Of het moet de flirt van concurrent Spa World met de bron diep in de grond van Nieuweschans zijn die hierin verandering brengt. Alle bezwaren van Fontana om Spa World te weren zijn door de Raad van State van tafel geveegd. Tot op heden zijn de plannen van de nieuwe buurman echter bij papieren plannen gebleven.