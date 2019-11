Kamerleden kritisch over onderzoek naar 'paspoortprofessor'

De Rijksuniversiteit Groningen promoot namelijk online een omstreden onderzoeksproject van Kochenov, terwijl eerder nog beloofd werd daar onderzoek naar in te stellen. Dat meldt de NOS.

Omstreden nevenfuncties RUG-hoogleraar in EU Constitutioneel Recht en Burgerschap Kochenov kwam in opspraak door omstreden activiteiten rondom handel in paspoorten, die werden onthuld in het televisieprogramma Nieuwsuur. Kochenov adviseerde tegen betaling de regering van Malta, die voor 900.000 euro per persoon EU-paspoorten verkoopt. Kochenov was ook voorzitter van de internationale lobbyorganisatie IMC, die de handel in verblijfsvergunningen en paspoorten bevordert. De RUG liet eerder al weten geen twijfels te hebben over zijn wetenschappelijke integriteit, maar stelde wel een onderzoek in. Minister Ingrid van Engelshoven gaf de Onderwijsinspectie de opdracht mee te kijken.

Onderzoek gepromoot

Vooralsnog staan de colleges van Kochenov nog altijd gewoon op de roosters, en recentelijk promootte de Rijksuniversiteit zelfs nog één van Kochenov's omstreden onderzoeksprojecten: een onderzoeksproject waarvan de universiteit Kochenov vroeg het stop te zetten na de berichtgeving van Nieuwsuur bijna twee maanden geleden.

'Hij is niet op non-actief gesteld en dus gaat dat in principe gewoon door', laat een woordvoerder van de Rijksuniversiteit Groningen weten.

Het organisatiebureau Berenschot gaat het onderzoek uitvoeren, maar de onderzoeksvraag is nog niet geformuleerd. 'De onderzoeksvraag opstellen en vaststellen moet zorgvuldig gebeuren. Vandaar dat het even duurt', aldus de universiteit.

Traag

'Ik vind dat dit uitermate traag gaat', zegt Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA). 'Als je een onderzoek instelt, verwacht dat je dat het snel opgepakt wordt. En dat gebeurt niet. Het heeft er de schijn van dat dit uitstellen is tot niemand er meer naar vraagt.'

Ook Renske Leijten (SP) is kritisch in haar vragen aan minister van Engelshoven. "We zijn als politiek erg ongelukkig met die handel in paspoorten. We hebben er al meerdere keren Kamervragen over gesteld. Als de minister belooft toe te zien op het onderzoek en er gebeurt dan niks, dan moet de Kamer wel aan de bel trekken.'

