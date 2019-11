De vleermuizen hebben een veilig onderkomen in Overschild

Zaterdagochtend, negen uur. Een plukje bewoners uit Overschild heeft zich verzameld in Dorpshuis de Pompel. Ze zullen de handen uit de mouwen steken vandaag, want tientallen kasten voor vleermuizen en mussen worden aan huizen en bodem bevestigd. Ook zwaluwnesten worden opgehangen.

Dubbel gevoel

Dat de inwoners van Overschild hun handen uit de mouwen steken, komt door de wet natuurbescherming. Die schrijft voor dat bij het slopen van woningen maatregelen nodig zijn voor beschermde dieren zoals de vleermuis en de huismus.

En juist die wetenschap zorgt bij wethouder Anja Woortman van de gemeente Midden-Groningen voor een dubbel gevoel.

'De eerste reactie was een beetje sceptisch', geeft ze toe. 'Er moet zo veel gebeuren in het dorp en we lopen tegen zoveel obstakels aan. Compenserende maatregelen voor vogels en vleermuizen zijn natuurlijk heel waardevol, maar ik heb enige scepsis dat de dieren eerder veilig wonen dan de inwoners. Dat voelen de inwoners hier ook en dat snap ik heel goed.'



Een vleermuizenkast (Foto: Martijn Folkers/RTV Noord)



Twee van deze inwoners zijn Gert de Vries en Johnny Albertema. Zij beginnen met het plaatsen van kastjes aan het Blaauws Laantje. De Vries vindt het belangrijk dat de kasten straks hangen.

'Het is logisch dat wanneer een huis moet worden afgebroken waar een vleermuis in zit, er weer een plek moet komen voor de vleermuis', legt hij uit. 'De wet schrijft het voor, dus moeten we het ook doen.' Zijn klusmaatje Albertema sluit zich daarbij aan.

'Natuur hoort bij Overschild'

'Ik vind het belangrijk dat de natuur ook zijn gang kan gaan', zegt Albertema. 'De natuur hoort bij Overschild.'

Dat erkent ecoloog Rinus Dillerop. Hij ziet dat het project goed verloopt. 'Aangezien er nu weer gelijktijdig meer huizen worden aangepakt, is er ook een regel dat we nog meer voorzieningen voor vogels en vleermuizen moeten aanbrengen.'

Dillerop ziet dat het veel werk is en is blij met de hulp van de inwoners. 'Het is een hele operatie vandaag. Het zijn aardig wat kasten. Het is ontzettend mooi dat de bewoners het initiatief tonen en willen meewerken. Dat is fantastisch, want anders hadden we weken werk aan deze klus.'

