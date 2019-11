Expeditie Grunnen eet groentesoep met Sinterklaas

Groentesoep eten met Sinterklaas, dat doe je niet vaak. Het team van Expeditie Grunnen komt Sinterklaas tegen in zijn voorbereiding voor de intocht in Nuis. Daar mogen ze plaatsnemen aan tafel.

In 't Roegwold wordt er met man en macht gewerkt aan het vangen van koeien. De kudde wordt naar een bepaald punt gedreven en uiteindelijk worden de dekstieren en de kalveren eruitgehaald. Zij gaan de stal in.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Schrijfster sluit zichzelf op in een box in Kolham

- Verbouwing in Kolham

- Trapkajak? Het bestaat in Tolbert

- Amerikaanse brandweerauto's in Niebert

- Oude bekenden van Expeditie Grunnen in Marum hebben een baby gekregen

- En nog veel meer

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.



Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!

Bekijk hier eerdere uitzendingen van Expeditie Grunnen: