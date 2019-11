Het geheim van goed ploegen: 'Oefenen, oefenen, oefenen'

Hij was zaterdag met zijn twee Groningse paarden een van de deelnemers aan de nationale kampioenschappen ploegen in Stadskanaal, die voor de 67ste keer gehouden werden.

Mous, uit het Friese Bakhuizen, is 'dik tevreden' als het werk erop zit. 'Het ging fantastisch! De paarden moesten eerst een beetje wennen. Volgend jaar komen we zeker weer.'

Lawaai

'We', dat zijn Mous en zijn kameraad en leermeester Beant Haarsma. Die laatste is iets kritischer. 'Het ging goed, maar het had nog beter gekund. De paarden zijn een beetje bang, hier is te veel lawaai. Allemaal publiek en al die trekkers... Daar hebben ze een beetje een hekel aan. Dat zijn ze niet gewend.'

Mous geniet van het ploegen. 'De tijd moet ook om. En die man heeft me met het virus besmet', zegt hij, wijzend op Haarsma. 'We genieten ervan.'

Internationaal

'Op internationaal niveau doen de Nederlandse ploegers het middelmatig', zegt Hans Spieker. Hij is voorzitter van Stichting Ploegvereniging Nederland. 'De laatste keer dat we een wereldkampioen hadden, was in 1968.'

Op de akker in Stadskanaal deden vrijdag en zaterdag deelnemers uit het hele land mee, vertelt Spieker. 'Van Texel en Zeeuws Vlaanderen tot Limburg.'



Hans Spieker (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)



Jeugd

Er doen veel oudere deelnemers mee, maar ook een groepje jongeren. 'We hadden 21 deelnemers bij de jeugd, AOC-studenten', vertelt Spieker. 'Af en toe zijn ze nog een tikkeltje overmoedig. Maar een beetje bravoure is niet erg, dat enthousiasme moet je wel hebben.'

Tegenwoordig rijden sommige trekkers op GPS en gebruiken ze andere moderne snufjes. 'Maar wat voor het oude ploegen geldt, geldt net zo goed voor het moderne ploegen: je moet het goed afstellen: hoe diep ploeg je, komt er geen onkruid naar boven?'