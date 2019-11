Warming-up: FC Groningen - Feyenoord

Memisevic, hier in actie in het thuisduel vorig jaar tegen Feyenoord (1-0), keert terug in de basis (Foto: Orange Pictures/Jannes Veenstra)

De puzzelstukjes bij FC Groningen passen op dit moment perfect in elkaar. Met het koningskoppel Kaj Sierhuis en Joël Asoro voorin, een ijzersterke defensie en de terugkeer van Samir Memisevic in de basis. Het zijn dus prettige tijden voor FC Groningen-trainer Danny Buijs. Voor het eerst beschikt de oefenmeester over een geheel fitte selectie al moet worden opgemerkt dat Joël Asoro en Azor Matusiwa lichte vraagtekens zijn. Matusiwa trainde een aantal dagen apart van de groep en bij Asoro schoot het er vrijdag tijdens de training 'in'. Beide spelers lijken echter inzetbaar vanmiddag.

De verwachting is dat Matusiwa voor het eerst dit seizoen niet in de basis staat. Samir Memisevic is namelijk weer geheel fit en als hij fit is dan speelt hij, zo liet Buijs eerder al weten.

De vorm: FC Groningen

FC Groningen is de laatste tijd in uitstekende doen. De laatste nederlaag was op achtentwintig september tegen Ajax. In de vijf opvolgende wedstrijden pakte de ploeg van trainer Danny Buijs maar liefst dertien punten, resulterend in een negende plaats. FC Utrecht, momenteel vierde heeft slechts drie punten meer.

Het spel van FC Groningen is de laatste tijd ook een stuk beter en leuker om naar te kijken. Tegen Vitesse kreeg de Trots van het Noorden misschien iets teveel met drie punten, maar een week eerder werd erg vermakelijk gespeeld tegen Willem II. FC Groningen kruipt dan ook langzaam steeds meer omhoog in de eredivisie.

De vorm: Feyenoord

Sinds Dick Advocaat het roer van Jaap Stam heeft overgenomen heeft Feyenoord nog niet verloren. Toch is het spel van de ploeg nog steeds niet wat het moet zijn. Volgens Danny Buijs staan de Rotterdammers op dit moment te laag op de ranglijst als je alle statistieken erbij pakt.

En op die ranglijst staat FC Groningen één plekje boven Feyenoord. Beide teams hebben evenveel punten, maar het doelsaldo van de FC is net wat beter. Mocht Feyenoord vanmiddag winnen dan wordt Dick Advocaat de vierde trainer die zijn eerste vier wedstrijden wint.

Waar moeten we op letten?

FC Groningen wil het publiek vanaf het begin af aan achter de ploeg hebben. Daarvoor zal Groningen goed uit de startblokken moeten komen en direct met veel druk naar voren proberen te spelen. Het vertrouwen in ieder geval groot en Buijs is ervan overtuigd dat zijn team tot een resultaat in staat is.

Het is interessant om te zien hoe Samir Memisevic het gaat doen. Na een hele lange afwezigheid maakt hij dan eindelijk zijn rentree in de basis. Daarnaast staan dus Sierhuis en Asoro weer met zijn tweeën voorin. Een samenwerking die smaakt naar meer. Hoe meer minuten de twee samen maken, hoe beter de afstemming zal zijn. En die afstemming is op dit moment al prima in orde.

Na het eerste fluitsignaal zal er een minuut niet gevoetbald worden om hiermee een statement te maken tegen racisme.

Historie

FC Groningen en Feyenoord houden elkaar op dit moment perfect in evenwicht. Beide teams wonnen veertien keer in Groningen. Twaalf keer eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. Vorig jaar won FC Groningen met 1-0 door een eigen doelpunt van Feyenoord verdediger Sven van Beek.

FC Groningen Live

De wedstrijd is zondagmiddag live te volgen via Radio Noord. FC Groningen - Feyenoord begint om 12.15 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 12.30 uur. Oetse Eilander presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion. Jan Veenhof is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een liveblog op de site en in de app.

Blessures/schorsingen

Danny Buijs heeft een fitte selectie tot zijn beschikking.

Vermoedelijke opstelling FC Groningen

FC Groningen (4-4-2): Padt; Zeefuik, Te Wierik, Itakura, Warmerdam; Memisevic, El Messaoudi, Hrustic, El Hankouri; Sierhuis en Asoro.