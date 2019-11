Donar toont karakter en klopt Leiden

Jason Dourisseau en Matt Williams Jr. kwamen niet in actie namens de bezoekers. Dourisseau kreeg een keihard knie'tje in zijn bovenbeen tijdens het duel met Pinar Karsiyaka. Williams Jr. heeft last van een schouderblessure en bleef ook aan de kant.

Harde dunk

De Groningers kwamen goed uit de startblokken. Thomas Koenis opende de score met een knalharde dunk. Omdat ook de overige schoten vielen liep Donar al snel uit naar een 4-10 voorsprong. Aan het einde van het eerste kwart was deze voorsprong opgelopen tot tien punten: 19-29.

Gelijke stand

Leiden kwam vanaf de eerste bal in tweede kwart beter in de wedstrijd en trok dankzij verschillende scores van Sergio de Randamie gelijk: 34-34. In de slotfase van de eerste helft gaven beide teams elkaar weinig tot niets meer toe. Na twintig minuten basketbal stond de tussenstand van 43-43 op het scorebord.

Puntje-puntje wedstrijd

Na de onderbreking werd het een echte puntje-puntje wedstrijd. Beide ploegen gaven elkaar lange tijd geen duimbreed toe en namen om beurten de leiding. Aan het einde van het derde kwart was het 60-64 na een laatste score van Thomas Koenis.

Beslissing

In de laatste tien minuten bleef Donar defensief overeind. Een heerlijke dunk van Koenis zorgde voor 65-69 en een verre driepunter van Carrington Love zorgde met 67-72 voor de beslissing. Een snoeiharde dunk van Donte Thomas bezegelde het lot van Leiden definitief.

Tweede plaats

Topscorer aan de kant van Donar was Carrington Love die tegen zijn oude ploeg negentien punten maakte. Donte Thomas en Thomas Koenis tekenden allebei voor vijftien punten. Donar stijgt naar de tweede plaats in de Dutch Basketball League met veertien punten uit negen wedstrijden.

Kraker tegen Spirou

De Groningers kunnen zich nu opmaken voor de allesbeslissende Europese kraker tegen het Belgische Spirou van aanstaande woensdag. Tip-off is om 18.30 uur in MartiniPlaza. Het duel is live te volgen op deze site via een livestream, met commentaar van Karel-Jan Buurke en Anjo Mekel, en/of blog.

Lees ook:

- Donar moet na verlies tegen Karsiyaka nu Spirou van het lijf houden