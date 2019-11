Sparks kan Barendrecht alleen in het eerste kwart bijbenen

'Vandaag speelden we een hele matige pot,' reageert coach Klaas Stoppels. 'Op het eerste kwart na geven we veel te veel weg. Door hun pressing komen we zelfs op een gegeven moment nauwelijks meer over de middenlijn.'

Te langzaam

'Als dat dan wel lukt schieten we te snel, raken in paniek en lezen de situatie niet. Tevens was onze overgang van aanval naar verdediging te langzaam. Dan ben je kansloos tegen dit soort goede ploegen die daar meteen gebruik van maken. Uithuilen en opnieuw beginnen is het enige wat we kunnen doen,' aldus Stoppels.

Aardig begin

In Barendrecht begonnen de bezoekers, die guard Jay-Eliza Burgos met een enkelblessure tot in ieder geval het nieuwe jaar moeten missen, nog aardig aan het duel tegen de nummer twee op de ranglijst. Sparks nam brutaal een 9-15 voorsprong na afloop van het eerste kwart.

Tandje bij

Binnenland schakelde vervolgens in sporthal De Driesprong een tandje bij en zorgde dat de opgelopen achterstand snel omgebogen werd in een voorsprong. Sparks kon weinig inbrengen tegen de aanvalskracht van de thuisploeg en keek bij rust tegen een 40-27 achterstand aan.

Blessure voor Pruijs

In de tweede helft liep de achterstand langzaam maar zeker steeds verder op voor de bezoekers en moest de negende nederlaag van het seizoen geslikt worden. Tot overmaat van ramp raakte de schouder van Daniëlle Pruijs ook nog uit de kom in het derde kwart. Deze is teruggezet, maar de pijn was er niet minder om. Of ze voor de volgende wedstrijd inzetbaar is is nu nog onduidelijk.

Voorlaatst

Sparks is nummer voorlaatst in de basketball league dames met twee punten uit tien duels.

Op donderdag 28 november aanstaande staat de thuiswedstrijd in Haren tegen Dozy Den Helder op het programma voor Martini Sparks. Tip-off in sporthal Scharlakenhof is om 20.00 uur.

