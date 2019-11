Boek over FC Groningen is 'een reis door de tijd'

'Een reis door de tijd met FC Groningen'. Zo noemt auteur en FC Groningen-supporter Ferdi Delies zijn nieuwe boek 'van gammel hek naar stevig beton' in een notendop. Oud-FC Groningen-speler Erik Nevland nam zaterdagavond het eerste exemplaar in ontvangst.

Het was een drukte van jawelste in het supportershome van de supportersvereniging van FC Groningen. Meer dan honderd mensen waren afgekomen op de presentatie. Onder de aanwezigen was ook de voltallige directie van FC Groningen, maar ook veel oud-spelers. De duurste aankoop uit de historie, Femi Ajilore was zelfs komen overvliegen uit Nigeria.

Spelers en supporters verbinden

Delies beschrijft zijn boek als 'een reis door de tijd met FC Groningen.' 'We gaan wel snel door de jaren zeventig heen, tot nu. Ik probeer in het boek te beschrijven hoe supporters het vanaf de ene kant beleven en spelers vanaf de andere kant. Door het op die manier te beschrijven probeer ik spelers en supporters te verbinden.'

Omgekeerde wereld

'Het zijn zo veel verhalen, daarom is het ook niet echt alleen mijn boek. Ik hoefde het eigenlijk alleen maar op te schrijven. Kees Kwakman vertelt bijvoorbeeld een mooie anekdote over Virgil van Dijk, maar er is zoveel. Ik kan niet echt een anekdote uitkiezen. Erik Nevland vroeg net of ik zijn exemplaar wil signeren, dat is natuurlijk echt de omgekeerde wereld.'

De Noor was speciaal overgevlogen uit Maleisië om het eerste exemplaar van het boek in ontvangst te nemen. 'Het is altijd leuk om terug te zijn, elke keer weer. Ik heb een hele goede band met de club en supporters, dat merk je op dit soort avonden. Een eer om hier te zijn en om het eerste exemplaar in ontvangst te nemen', besluit Nevland.