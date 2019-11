Benutte penalty Memisevic zorgt voor puntendeling tussen Groningen en Feyenoord

Zo bleef de ongeslagen serie van FC Groningen in tact. Die strekt nu tot zes wedstrijden waarin veertien punten werden gepakt. De penalty viel na een uur spelen. Te Wierik werd na een duel met Toornstra, die net te laat kwam, geraakt aan de onderkant van zijn voet. Scheidsrechter Manschot floot voor een penalty en na goedkeuring van de VAR benutte de Bosniër dit buitenkansje.

Openingsgoal Sinisterra

De Rotterdammers scoorden in de 32e minuut als eerste. Na een afgeslagen corner van FC Groningen kwamen de Rotterdammers er razendsnel uit. Larsson gaf de steekpass naar Sinisterra precies op tijd. De Colombiaan bleef oog-in-oog met Sergio Padt ijzig koel en tikte de bal met een slim lobje over de doelman heen.

Tactisch steekspel

In de eerste helft was het duel lange tijd in balans. Beide ploegen schotelden het publiek een tactisch steekspel voor. De beginfase was voor de gasten die met een schot voorlangs van Berghuis van zich lieten horen.

Hrustic schiet op de paal

De eerste grote kans was voor FC Groningen. Na een kleine twintig minuten kreeg Hrustic de bal na een actie van Mo El Hankouri. De Australiër draaide slim weg, kreeg de bal voor zijn linkervoet en schoot buiten het bereik van Feyenoord-doelman Vermeer hard op de paal. Een verbouwereerde Vermeer kon opgelucht adem halen toen het speeltuig zo in zijn armen vloog.

Spektakelstuk

In de tweede helft kwam de wedstrijd qua spektakelstuk echt tot leven. Na de gelijkmaker van Memisevic ontsnapte aanvoerder Mike te Wierik aan een rode kaart. Hij maakte een overtreding op Sinisterra die vrije doortocht leek te hebben. Manschot deelde geel uit, de VAR checkte het geheel waarna het duel verder ging zonder verder ingrijpen.

Wissels

In de slotfase gingen beiden ploegen nog op jacht naar de winnende treffer, bij FC Groningen kwamen Lundqivst, Benschop en Gudmundsson nog binnen de lijnen voor de moegestreden Asoro, Sierhuis en Hrustic.

Blijft gelijk dankzij Padt

Het mocht niet meer baten, het bleef bij 1-1 ook omdat Padt in de laatste minuut een kopbal van Berghuis uit de hoek wist te tikken. FC Groningen heeft 21 punten uit veertien duels en blijft negende in de Eredivisie. Volgende week zaterdag wacht voor de ploeg van coach Danny Buijs de uitwedstijd tegen Fortuna Sittard. De aftrap in Limburg is om 19.45 uur.

Lees ook:

- FC Groningen - Feyenoord: wie was de beste FC'er?

- Lees terug: FC Groningen en Feyenoord sluiten af op 1-1