Hel van het Noorden valt mee dit jaar

De Hel van het Noorden is een klassieker in de Nederlandse roeiwereld. De wedstrijd over zes kilometer in eenpersoonsroeiboten, de zogenaamde 'skiffs', en de twee zonder stuurman trekt tientallen roeiers uit het hele land naar het Eemskanaal.

'De Hel is genoemd naar de vaak barre weersomstandigheden eind november', zeg praeses Laurens Bork van Aegir, de organiserende roeiverening uit Groningen. 'Deze keer valt het erg mee.' Er staat een lichte bries, het is een beetje bewolkt, golven in het kanaal zijn er nauwelijks en de roeiers hebben wind mee. 'Geen echt helweer', vindt Bork. Zondag werd de wedstrijd voor de 42ste keer gehouden.

Toch blijft het volgens Bork een zware wedstrijd. 'De deelnemers moeten vanaf het clubhuis van Aegir eerst tien kilometer roeien voor ze bij de start zijn. Daarna volgt zes kilometer volle bak de wedstrijd varen. Dat is pittig,' verzekert Bork.

In het 42-jarig bestaan van De Hel is het een enkele keer gebeurd dat de wedstrijd niet doorging. 'Dan waren de omstandigheden zo extreem dat varen niet verantwoord was', zegt Brok.

De Hel van het Noorden is een tijdrace waarbij de deelnemende boten na elkaar starten. Vanaf de kant worden de roeiers aangemoedigd door clubgenoten en meefietsende coaches.

Klaas op de Velde (l) en Wim ten Have.

Wim ten Have uit Hilversum en Klaas op de Velde uit Naarden hijgen uit bij het clubhuis aan de Stockholmstraat. Beide mannen varen al jaren samen, waren ooit lid van Aegir en varen nu bij een roeivereniging in Hilversum.

'De Hel, daar kom je voor terug naar Groningen,' zegt Ten Have. 'Ik heb hem inmiddels zeker twintig keer gevaren.' Deze keer viel het mee vinden beide heren. 'We hebben wel eens bij min zes gevaren of in de sneeuw', zegt Op den Velde. 'Dan zat het ijs aan de boot. Dan is echt hel.'