Ben Schomaker zwaait volgend jaar af bij Dorpsbelangen Musselkanaal

'Ik stop op 1 juli volgend jaar. Het is mooi geweest', zegt Schomaker in een reactie. 'Dan is de gebiedsontwikkeling in Musselkanaal bijna ten einde. Dan is er een mooie basis gelegd waarmee het dorp verder kan.'

Lobbyen

Schomaker trad in 2012 aan als voorzitter van Dorpsbelangen, toen het dorp te maken had met verpaupering en investeringen in voorzieningen uitbleven. Als nieuwbakken 'dorpshoofd' lobbyde Schomaker met zijn bestuursgenoten bij zowel het gemeentebestuur van Stadskanaal als de provincie Groningen.

En met succes, want de lobby resulteerde in een miljoeneninvestering in het dorp. De bibliotheek heeft een nieuwe locatie. De oude bibliotheek was sterk verouderd. Er is een nieuw dorpsplein aangelegd, inclusief podium en Schomaker maakte zich samen met onder andere Eltje Toutenhoofd en Henk Schlimbach sterk voor het behoud van zwembad De Horsten in Musselkanaal.

Grote brand

Ook werd er een gebiedsplan opgesteld met de provincie, de gemeente Stadskanaal en woningcorporatie Lefier. Er werden onder meer tachtig oude huurwoningen gesloopt, waarvoor er veertig worden teruggebouwd.

De renovatie van Musselkanaal liep daarna een forse klap op, toen in oktober 2018 een grote brand in het centrum uitbrak en een complex met negen winkels en woningen verwoest werd door brand. Nu is er in Musselkanaal een gapend gat in het centrum en de ondernemersvereniging is met de gemeente en vastgoedeigenaren in gesprek over de mogelijke herbouw van een winkelcomplex op dezelfde locatie.

Opvolging

Schomaker volgt die gesprekken vanaf de zijlijn, maar is met Dorpsbelangen wel betrokken bij een mogelijke heropening van het asielzoekerscentrum in Musselkanaal. Het zal een van zijn laatste kunstjes worden als dorpshoofd.

'Ik ben 68 jaar en het is soms behoorlijk intensief', geeft hij toe. 'Het is een vrijwilligersfunctie maar ik heb soms drie vergaderingen per dag voor het dorp. Dat doe ik graag, maar het is tijd dat ik het stokje volgend jaar overdraag.'

Met onder meer oud-raadslid Maria Sanders (CDA) als nieuw bestuurslid wordt er gewerkt aan opvolging van Schomaker, die Knoalster van het Jaar 2018 werd als dank voor zijn inzet voor het dorp.

