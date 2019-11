Padt: 'Voorkom ik een nederlaag? Ben blij dat ik op de goede plek stond'

FC Groningen speelde met 1-1 gelijk tegen Feyenoord. Een terechte uitslag op basis van de verhoudingen, maar het had niet veel gescheeld of de Rotterdammers waren toch met de drie punten aan de haal gegaan.

Na een scherpe voorzet kreeg Steven Berghuis in de laatste minuut van de blessuretijd een vrije kopkans die door doelman Sergio Padt met een katachtige reflex uit de hoek gedoken werd. 'Het was totaal onverdiend als dit alsnog een nederlaag had opgeleverd, maar als die bal erin gaat verlies je inderdaad gewoon,' aldus Padt.

Hoek induiken

'Het ging zo snel, het enige wat ik kon doen was vol overtuiging de hoek induiken. Voorkom ik dan een nederlaag? Maak er maar van wat je wilt want we doen het als team. Voorin krijgen we nog een paar kansen op de winnende treffer. Uiteindelijk doe je het samen. Het is cliché haha, maar daarom niet minder waar.'

Gemist record

Padt liep door de tegengoal eerder in de wedstrijd van Sinisterrra wel een record mis. Hij had een prestatie in het seizoen 1985-'86 kunnen evenaren, namelijk als keeper vijf thuisduels op rij zonder tegengoal blijven.

Jammer

'Ja dat is nu niet gelukt. Ik ben wel van de statistieken, maar was me hier niet bewust van. Jammer. Als we met 5-1 winnen hoor je me hier ook echt niet over hoor,' sluit Padt lachend af.

Scoren bij rentree

Samir Memisevic maakte zijn rentree in de basis bij FC Groningen en was verantwoordelijk voor de gelijkmaker via een benutte strafschop. 'Ik ben heel blij om terug te zijn, om meteen te scoren is heerlijk natuurlijk,' vertelt een opgeluchte Memisevic.

Ontlading

'Zo'n penalty is ook een mooi spel met de keeper. Ik kijk over de bal heen, probeer te anticiperen wat Vermeer gaat doen en schiet dan in de andere hoek. Nadat die bal in het doel verdween de ontlading en het vieren met het publiek die zo belangrijk voor ons zijn.'

Nieuw systeem

De Bosniër had in het begin van de wedstrijd af en toe moeite om zijn positie te vinden. 'We spelen in een ander systeem voor mij, soms kwam ik uit als middenvelder dan weer als verdediger. Uiteindelijk hebben we het goed opgepakt vind ik.'

Beslissende momenten

Mike te Wierik was bij twee beslissende momenten in de wedstrijd betrokken. Jens Toornstra maakte de overtreding op hem waardoor de FC een strafschop kreeg. De aanvoerder kwam tevens goed weg dat hij geen rode kaart kreeg nadat hij een overtreding op Sinisterrra beging.

Niet klagen

'Ik mag bij die gele kaart inderdaad niet klagen, laten we het zo zeggen,' zegt Te Wierik met een knipoog. 'Ik heb het nog niet teruggezien, Sergio kwam ook uit. Misschien dat de beslissing daarmee te maken heeft. Bij die penalty gaf Toornstra zelf ook toe dat hij te laat was en ik het slim deed. Hij schopt vol onder tegen mijn voet. Ik vond het een terechte beslissing.'

Terechte uitslag

Coach Danny Buijs vond de 1-1 een terechte uitslag. 'Het was een gelijkwaardige wedstrijd, een tactisch steekspel. We moeten wel doortastender worden bij hoge ballen en afstandsschoten. Uit die situaties moeten we meer halen. We hebben met veel inzet en strijd gespeeld, zijn teruggekomen van een achterstand. Ik geef mezelf een zes en het team en de sfeer een zeven,' besluit de trainer.

