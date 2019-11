Expeditie Grunnen treedt op met mensen die niet kunnen zingen

Het is het eerste optreden van Koor Geen Gehoor Groningen tijdens het SinterKerstFestival in Haren. Het koor bestaat uit mensen die niet kunnen zingen. Presentator Derk Bosscher voegt zich maar al te graag aan het koor toe.

Daar bleef het niet bij, want het is nog niet eens december, maar dat maakt de bewoners van de K. Ter Laanstraat in Slochteren niks uit. De kerstverlichting mag door de hele straat heen al hangen. En dat ziet er mooi uit.

En zes kilometer lang roeien tijdens 'De hel van het Noorden' op het Eemskanaal? Laat dat maar aan Aegir over. Sinds 1975 organiseert de Groninger Studenten Roeivereniging deze achtervolgingsrace al. De roeiers laten niks merken, maar er waait een harde wind.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Wat staat er in de garage?

- Speurhonden in het veld

- Creadagen in MartiniPlaza

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!

