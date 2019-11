Hekman klasse apart, Den Hertog 'best of the rest'

Het ijs van Kardinge in Groningen is vaak het toneel van specataculaire wedstrijden. De finale van de marathonvierdaagse bij de mannen viel echter bitter tegen. Dat kwam vooral doordat het klassement eigenlijk al vaststond.

Gary Hekman wist de eerste drie marathons in Enschede, Utrecht en Hoorn te winnen. De eindzege kon hem alleen door een val of botte pech nog ontgaan.

Best of the rest

Sjoerd den Hertog uit Groningen was de 'best of the rest' met zijn tweede plaats in het klassement. Hij werd zesde, vierde en tweede in de eerste drie etappes. Op de slotdag ging hij vol aan om Hekman het leven zuur te maken in de strijd om de tweede plaats. Hij hield het verschil klein, maar kwam weer duidelijk te kort op de streep. 'Als ik Hekman in massasprints kan verslaan, dan wordt het een ander verhaal. Maar op dit moment is hij de snelste en dat laat hij ook gewoon zien', was Den Hertog realistisch.

Ronde voorsprong

Toch had Den Hertog wel reden om te juichen. Zijn ploeggenoot Erik Jan Kooiman won met een ronde voorsprong. De tactiek van team Okay Fashion werkte naar behoren. Kooiman werd opgewacht door twee ploeggenoten, toen hij de staart van het peloton in zicht kreeg. De twee rijders lieten zich afzakken. Vervolgens reed het drietal de laatste honderd meter in sneltreinvaart dicht.

Den Hertog en Hekman hadden op dat moment al overleg gehad over de voor beide voordelige situatie. 'Beide ploegen konden hier wel mee leven. De grootste hap punten was weg omdat Kooiman een ronde pakte', stelde de Groninger.

Als team

Robert Post kon net als zijn ploeggenoot Den Hertog met een glimlach zijn thuisbaan verlaten. Hij had in de zege van Kooiman ook een aandeel. 'Het was aan mij om wat gaten te laten vallen in het peloton om te zorgen dat Kooiman en de andere twee zo snel mogelijk konden aansluiten', vertelt Post.

Voor het doorbreken van de hegemonie van Hekman heeft hij ook wel een verklaring: 'Honderdvijftig ronden is genoeg om het verschil te maken. En daarnaast zie je ook dat Hekman op een gegeven moment naar het klassement kijkt. Dat vergroot de kansen voor anderen. Het is mooi dat we deze wedstrijd als team winnend kunnen afsluiten.'

Groenewoud snelste dame

Bij de vrouwen kreeg de leiderstrui na de slotwedstrijd wel een andere eigenaar. Marijke Groenewoud nam 'het oranje' over van haar ploeggenote Kelly Schouten. Pien Keulstra won na honderd ronden door de eindsprint van haar medevluchtster Emma Engbers te winnen.

Pellikaan

Nynke Pellikaan uit Den Andel pakte geen punten voor het klassement. De 24-jarige Groningse stond wel alle vier wedstrijden op het ijs. 'De eerste twee dagen ben ik gevallen, maar vandaag ging het goed. Ik vind het nu jammer dat er niet nog twee dagen achteraan komen. Ik herstel snel en ik denk dat ik dan goed mee kan rijden, omdat andere meiden moe worden', vertelt ze lachend.

Een paar maanden geleden had ze niet kunnen denken dat ze al weer rondjes in het peloton zou rijden. 'In augustus ben ik hard gevallen met wielrennen. M'n schouder raakte daardoor kapot. Later bleek dat het meeviel en kon ik toch nog meedoen aan de eerste marathon. Wel zonder enige training trouwens.'

Het doel van Pellikaan is om op natuurijs goed voor de dag te komen. Vorig seizoen reed ze 150 kilometer in de kopgroep tijdens de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee.