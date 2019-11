Lopend Vuur: Het Forum is een aanwinst voor Groningen

Komende vrijdag gaan de deuren open voor publiek, met een feest dat 24 uur lang duurt.

Aan het markante gebouw aan de Grote Markt in Groningen is sinds 2012 gebouwd. De komst van het Forum is niet geheel onomstreden. In de gemeenteraad zijn er in het verleden flinke discussies over gevoerd. Zo waren er problemen met de bouw en met de kosten en werd de oplevering uitgesteld. Lees daarover alles in ons dossier.

Het beeldbepalende pand moet een ontmoetingsplaats voor Groningers worden, met naast de bibliotheek ruimte voor bijvoorbeeld tentoonstellingen, films, lezingen, debatten en cursussen.

Stadjers kozen in 2007 zelf het ontwerp uit, in een wedstrijd met zeven ontwerpen. Het gebouw is 45 meter hoog, vijf meter hoger dan de eerste trans van de Martinitoren.

