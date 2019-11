Groningen biedt kansen voor woningzoeker met modaal inkomen

Eenverdieners met een modaal jaarinkomen (36.000 euro) zijn nauwelijks nog in staat een woning te kopen. Maar in onze provincie maken ze de meeste kans om wel een huis te vinden.

Dat blijkt uit onderzoek van De Hypotheker, zo meldt de NOS.

Aanbod wordt steeds kleiner

Slechts vier procent van de woningen in ons land heeft een vraagprijs van 150.000 euro of lager. Vorig jaar was dat nog 7,5 procent.

In onze provincie zit bijna één op de vijf huizen in deze prijscategorie. In de provincie Utrecht is de situatie het meest uitzichtloos: daar is 98,8 procent van de huizen duurder dan 150.000 euro.