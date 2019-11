Huizen bij windparken verkocht tegen lagere prijzen in Groningen en Drenthe

Er zijn aanwijzingen dat deze prijsdalingen tot vijftien procent kunnen oplopen, in vergelijking met vergelijkbare woningen in andere delen van de provincie. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in opdracht van RTV Noord en RTV Drenthe, op basis van cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM). Daarin wordt gekeken naar wat een park, dat nog in ontwikkeling is, doet met de woningprijzen in het gebied.

Door Tristan Braakman en Egbert Minnema (RTV Noord) en Janet Oortwijn (RTV Drenthe)

Volgens Michiel Daams, Universitair docent Vastgoedkunde aan de RUG, is er sprake van onrust in de woningmarkt in de gebieden rond de windparken. 'Zo zijn er vlak bij die windparken verdacht veel verkopen sinds 2016. Dit kan wijzen op een mogelijke vlucht uit het gebied. Ook worden woningen relatief vaak verkocht voor prijzen die lager liggen dan gehoopt door de verkoper.' In onderstaande video legt Daams dit verder uit.

Wel zijn volgens Daams de effecten vooralsnog minder sterk dan verwacht. Met name in 2017 is sprake van een dip in de verkoopprijzen van woningen rond windparken. In 2018 vallen de prijzen die voor woningen betaald worden weer hoger uit. Volgens Daams kan de oververhitte woningmarkt een prijsdaling maskeren die zou kunnen ontstaan door de windparken. Dit laatste hoor je ook terug bij makelaars in het gebied.

Uitleg onderzoek

Beide windparken roepen weerstand op bij omwonenden. Zij zeggen dat de parken zorgen voor verslechtering van het woongenoot. Ook is regelmatig geroepen dat de huizen in dit gebied flink in waarde zouden dalen. Dat was de reden voor beide omroepen dit te laten onderzoeken. Beide windparken roepen weerstand op bij omwonenden. Zij zeggen dat de parken zorgen voor verslechtering van het woongenoot. Ook is regelmatig geroepen dat de huizen in dit gebied flink in waarde zouden dalen. Dat was de reden voor beide omroepen dit te laten onderzoeken. De RUG deed het onderzoek op basis van NVM-cijfers over verkopen en de daadwerkelijke verkoopprijzen. Daarbij zijn huizen vergeleken die zicht krijgen op de windparken en andere, vergelijkbare woningen verder weg van de windparken. Uit eerdere onderzoeken die in Denemarken en de VS rond bestaande windparken zijn gedaan blijkt dat de verkoopprijzen van woningen in de nabijheid van windparken met zo'n 7 tot 15 procent kunnen dalen. In Groningen en Drenthe zijn de uiteindelijke effecten onzeker, omdat de molens er nog niet staan. Desondanks zijn de invloeden van de windparken op de prijzen van woningen volgens Daams 'van dezelfde orde van grootte' als in de eerdere onderzoeken. Bekijk hier het gehele rapport.



Maskering door oververhitte woningmarkt

Een van die makelaars is Johan van Beilen uit Stadskanaal. Hij denkt nog steeds dat de windmolens flinke impact gaan hebben op de woningmarkt. 'De afgelopen jaar heb ik gemerkt dat verschillende verkopen niet door zijn gegaan. Dat mensen zeggen: we vinden dat huis mooi, we willen er graag wonen, maar door de komst van de windmolens haken we toch af.'

Maar dat er sprake is dat huizen rond de windparken helemaal niet verkocht worden wil Van Beilen ook niet zeggen. 'Je moet ook kijken naar de economische crisis van een paar jaar geleden. Toen was er een enorm aanbod, overal stonden huizen te koop. Nu is dat anders. In Stad is de woningmarkt helemaal wild, maar ook hier merk je dat er weinig aanbod is. In een paar jaar tijd is het aanbod gehalveerd. Er zijn voor mensen dus weinig alternatieven. Dan zeggen ook genoeg mensen: 'er is niet veel op de markt, dit huis spreekt ons aan, dan nemen we die molens maar voor lief.'

Twee inwoners van Meeden, twee verschillende verhalen

Ook woningeigenaren in het windmolengebied komen met verschillende verhalen. Zo komen Reint de Gries en René Drenth, beiden woonachtig in Meeden (op maar enkele honderden meters van elkaar vandaan), met totaal verschillende verhalen in hun poging om hun huis te verkopen.

Volgens een makelaar uit het gebied die anoniem wil blijven wijzen mensen gauw naar de windmolens als een prijs lager uitvalt, maar spelen ook andere factoren mee. 'Soms staan huizen ook lang te koop door bijvoorbeeld slecht onderhoud, maar wordt er gelijk gezegd dat het door de windmolens komt.' Daarnaast staan huizen in het gebied sowieso al langer te koop, dan in stedelijk gebied, zeggen de makelaars.

Onzekerheid in de markt

Over de impact van de molens is onzekerheid in de markt. Drentse makelaars, uit Exloo en Borger, die niet met naam en toenaam genoemd willen worden omdat de windmolens gevoelig liggen, hebben het liefst dat de molens er zo snel mogelijk staan.

'Dan weten we echt hoe het eruit ziet en wat voor beeld het geeft', zegt één van hen. 'Pas als ze er staan weten we wat de effecten zijn. Nu is elke vorm van publiciteit slecht voor de verkoop.'



Om onduidelijkheid te voorkomen nemen veel makelaars een windmolenclausule op in het koopcontract. 'Wij hebben een plicht om te vertellen wat er in de omgeving speelt, dus ook de komst van de windmolens. Op die manier weten wij dat zeker dat de kopers het weten. En dat zij er dus ook voor gekozen hebben als ze een woning kopen', besluit Van Beilen.

Het zou goed zijn als dit onderzoek over twee jaar herhaald wordt, als de windparken er werkelijk staan Jorrit de Jong - woordvoerder Windpark N33

Reactie Windpark N33

Jorrit de Jong, woordvoerder van Windpark N33, benadrukt vooral de onzekerheid die er in de uitkomsten van het onderzoek van de RUG zit, mede doordat het windpark nog niet is gerealiseerd. 'Er doen veel verschillende verhalen de ronde als het gaat om de invloed van windparken op de woningprijzen. De onderzoekers geven aan dat de data nog geen duidelijk patroon laten zien in de reactie van de woningmarkt op de geplande windparken.'

Ook wijst De Jong op de aanwezigheid van woningen van lage kwaliteit in dit gebied. 'Daarom zou het goed zijn als dit onderzoek over twee jaar herhaald wordt.' Dan staat het windpark er, en kunnen de wérkelijke effecten worden onderzocht, aldus De Jong.

Documentaireserie over Windmolens in Groningen

Begin dit jaar maakte RTV Noord een documentaireserie over de windmolenproblematiek in Groningen en Drenthe: Begin dit jaar maakte RTV Noord een documentaireserie over de windmolenproblematiek in Groningen en Drenthe: Turbulente Tijden . In vijf afleveringen gingen we op zoek naar een antwoord op de vraag hoe de weerstand tegen Windpark N33 nou zó stevig kon zijn. Hoe zijn de plannen van het Windpark N33 ontstaan? Wat maakt nou écht dat mensen in het gebied zo boos zijn over het windpark? En wat kunnen we hiervan leren bij nieuwe plannen voor windparken? De serie is als podcast nog steeds te beluisteren via Spotify, Soundcloud, de Apple Podcast-app en de Google Podcast-app. Deze apps vind je in dde Play Store of App Store op je smartphone.

Werkt onderstaande player niet goed? Klik dan op deze link om de serie te beluisteren.