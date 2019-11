Wonen tussen de windmolens: vluchten of juist een woning kopen?

Uit onderzoek van RTV Drenthe en RTV Noord, uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), blijkt dat de komst van windparken zorgt voor lagere verkoopprijzen van woningen. Er zijn aanwijzingen dat de prijsdalingen terug kunnen lopen tot vijftien procent.

Windmolenvluchteling

Een voorbeeld van een windmolenvluchteling is Gerard Weisbeek uit Gasselternijveenschemond. Als secretaris van dorpsbelangen streed hij tegen de komst van de windmolens bij het dorp.

Inmiddels is hij verhuisd naar Hollandscheveld. 'Ik had gelijk zoiets van: als die windmolens definitief hier komen, gaan we verhuizen', zegt Weisbeek stellig. Gasselternijveenschemond wordt als enige dorp aan beide kanten ingesloten door de molens.

Afhakers

Enkele geïnteresseerde bewoners haakten af door de komst van de windmolens, zegt hij: 'We hebben ruim twintig bezichtigingen gehad. Een aantal verkopen zijn niet doorgegaan omdat mensen toch afhaakten op de windmolens.'

De gemeente Aa en Hunze heeft daarom zelfs op voorhand de WOZ-waarde verlaagd. De korting op de WOZ loopt op tot 12,5 procent, afhankelijk van de afstand tot de windmolens.

Iemand die de hele nacht wakker ligt van die wieken, komt niet meer terug Theo van Ruiten - hoteleigenaar

Lavendelboerderij

Een bekend voorbeeld in Nieuwediep is lavendelboerderij Ruitenborgh. Ex-eigenaar Theo van Ruiten hoopte samen met zijn vrouw Adri het hotel tot een groot succes te maken.

Maar toen het bedrijf even minder liep, werd de situatie in combinatie met de komst van de windmolens minder rooskleurig. 'Toen werd het moeilijk', vertelt Van Ruiten. 'Want we moesten investeren in het bedrijf, maar willen we dat nog wel? Iemand die bij ons ligt te slapen en de hele nacht wakker ligt van die wieken, komt niet meer terug.'

De bank wilde uiteindelijk geld terugzien en een gedwongen verkoop volgde. Van Ruiten moest zijn prijs laten zakken van 1,2 miljoen euro naar ruim zes ton.

Voor John en Ingrid Souverijn werd het huis betaalbaar op deze manier. Hun droom om een gezinshuis te beginnen, kon uitkomen. En de komst van de windmolens? 'Geen probleem. Laat ons de stekker er maar in steken', lacht het stel.

Wanneer de windmolens bij Souverijn in de achtertuin verschijnen, is nog niet bekend. 'We zien het wel', zegt John. Voor Van Ruiten is het inmiddels een gesloten boek. 'En we zijn toch ondanks alles, gelukkige mensen', zegt hij vanuit zijn nieuwe woonkamer in Winschoten.

RTV Drenthe en RTV Noord spraken met meerdere woningeigenaren in het gebied. Vanwege de gevoeligheid van de komst van de windmolens, willen meerdere, nieuwe woningeigenaren niet reageren. De nieuwe inwoners zeggen over het algemeen niet blij te zijn met de windmolens, maar zich erbij neer te leggen.

Begin dit jaar maakte RTV Noord een documentaireserie over de windmolenhectiek in de provincie: Turbulente Tijden. Deze is via nog steeds als podcast terug te luisteren, via onder meer Spotify en Apple Podcast. Ook hieronder kun je de vijf afleveringen terugluisteren. Werkt dat niet goed? Klik dan hier.



Lees ook:

- Huizen bij windparken verkocht tegen lagere prijzen in Groningen en Drenthe

- Ontwikkelaar koopt huizen op: windpark bij Delfzijl lijkt er alsnog te komen

- Alles over windmolens en windparken in Groningen