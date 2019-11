Zomergasten in Groningen: het waren er niet zoveel als vorig jaar

Afgelopen zomer hebben 183.000 toeristen in onze provincie overnacht. Dat is acht procent minder dan in 2018. Toen waren dat er bijna 200.000.

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over juli en augustus.

Landelijk gezien nam het aantal toeristen dat in ons land verbleef juist toe met vier procent, tot tien miljoen toeristen.

Petra Ellens, regiomanager van de Vereniging van Recreatieondernemers in Nederland, maakt zich geen zorgen om deze daling. 'Vorig jaar was Leeuwarden de culturele hoofdstad van Europa. Daar zijn heel veel mensen op afgekomen, ook vanuit het buitenland. Ook Groningen heeft daarvan geprofiteerd. Je zag dat veel mensen in Groningen verbleven om in Leeuwarden events te kunnen bijwonen.'

Daardoor was er vorig jaar een piek in het aantal gasten en het aantal nachten dat ze bleven slapen. Voor Friesland geldt hetzelfde. Volgens Ellens is het daarom logischer om naar de cijfers van 2017 te kijken. Toen bezochten 147.000 mensen onze provincie.

Ellens: 'Dan is er weer sprake van een mooie groei, dat verklaard kan worden door het mooie weer. Als het mooi weer is boeken mensen op campings er makkelijker nog een paar nachten bij dan bij slecht weer.'

Tekst gaat verder onder grafiek.



Invloed van citytrips

Gemiddeld blijven toeristen 2,7 nachten slapen in Grunnen. Alleen in de provincie Utrecht blijven mensen korter (2,6 nachten). Een schrale troost: in Noord-Holland, de provincie met veruit de meeste toeristen, blijven mensen ook 'maar' 2,7 nachten hangen.

Volgens Ellens komt dat door het fenomeen citytrips. 'De stad heeft natuurlijk een grote invloed op de toeristencijfers van de hele provincie. De stad is populair, maar citytrips duren vaak maar een weekend. En als je in Lauwersoog op vakantie gaat, dan zullen mensen sneller geneigd zijn ook de stad te bezoeken, dan andersom.'

Dat is de reden dat ook in Noord-Holland ondanks het grote aantal toeristen het verblijf relatief kort is. Volgens Ellens is dat de invloed van Amsterdam.

Klik op een provincie voor het gemiddelde aantal overnachtingen per gast. Tekst gaat verder onder kaart.



Duur van verblijven neemt af

Kijk je naar de afgelopen acht jaar, dan zie je wel dat mensen gemiddeld minder lang in de provincie verblijven. Want afgelopen zomer was dat dus gemiddeld 2,7 nachten, in de zomer van 2012 was dat nog 3,3 nachten.

Volgens Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS, hoeft dit niet direct te betekenen dat mensen minder lang blijven. 'Het kan ook betekenen dat er meer mensen naar Groningen komen voor korte citytrips. Dan blijven mensen niet perse minder lang, maar dat haalt wel het gemiddelde omlaag.'

Volgens Sandra Lambers, woordvoerder van Marketing Groningen, past deze daling in een trend die al een tijdje in Nederland zichtbaar is. 'Steeds vaker zie je dat mensen voor kortere vakanties kiezen. Dat de vakanties korter duren, terwijl de trend in de provincie wel is dat het aantal toeristische overnachtingen in de zomerperiode groeit, laat zien dat de Groningse cijfers in het landelijke beeld passen.'