Over een oude rollator die twee loopfietsjes werd

'Ik heb drie kinderen', vertelt Boswijk. 'Voor de oudste had ik een loopfiets gemaakt. Maar toen kreeg ik een tweeling en die kreeg ruzie over dat zelfgemaakte loopfietsje. Op een bepaald moment liep ik door mijn werkplaats en zag ik een oude rollator staan. Ik dacht: perfect, daar zitten alle onderdelen in die ik nodig heb om twee fietsjes te maken.' En de 'Matsie' was geboren.

Niet moeilijk

Volgens Boswijk is het maken van een Matsie geen ingewikkelde klus. 'Alleen de bevestiging van het voorwiel aan het stuur is een heikel punt. In het begin is dat bij mij wel eens gebroken, omdat de constructie niet stevig genoeg was. Maar inmiddels is dat ook opgelost.'

Eerste verkoop

Boswijk besloot ook zo'n fietsje te maken voor een kind van vrienden. 'En op een dag zaten we in het Noorderplantsoen en toen vroeg iemand waar we dat fietsje vandaan hadden. Ik zei: ik heb er nog wel eentje staan. Die hebben we toen verkocht en zo is de bal gaan rollen.'

Goed doel

Inmiddels staan tientallen rollators en loopfietsjes in de werkplaats van Boswijk. 'Ik word er niet rijk van, maar het is een leuk handeltje. Ik ben alleen geen Bol.com', benadrukt Boswijk. 'Het is niet vandaag besteld, morgen in huis.'

Voor een Matsie betaal je 125 euro, maar dan koop je er eigenlijk twee. Eentje gaat naar jou en de andere naar een goed doel.