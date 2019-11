Oud-medewerker mogelijk betrokken bij brandstichting cruiseschip

Een man uit Duitsland is in beeld als verdachte van de brand op het cruiseschip de AIDAnova in de Eemshaven.

De Duitser is onlangs verhoord. Dat gebeurde na een verzoek van de Nederlandse politie aan de Duitse autoriteiten, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM).

Ontkent

Het gaat om een man uit Gera, een plaats ten zuiden van Leipzig. Volgens zijn advocaat Michael Keimer ontkent zijn cliënt iedere betrokkenheid.

Keimer: 'Het gaat om een 'jongere' man tussen de 18 en de 40 jaar. Hij heeft op het schip gewerkt. Ik kan niet zeggen op welke afdeling, want daar draait het in deze zaak om. Hij is twee keer verhoord. Eerst door de Nederlandse politie in Leer, later nog een keer door de Duitse politie in Gera.'

Het OM in Noord-Nederland besluit binnenkort of het de Duitser gaat vervolgen.

Testvaart uitgesteld

De brand op de AIDAnova brak uit in de nacht van 24 oktober 2018. Vrijwel direct rees het vermoeden dat er sprake was van opzet. De politie begon met een onderzoek. Daardoor moest de geplande testvaart worden uitgesteld.

Ook de schade die door de brand was ontstaan, moest eerst worden gerepareerd, voordat het schip in bedrijf kon worden genomen.

De AIDAnova is gebouwd door de Meyer Werft in Papenburg. Het is het eerste cruiseschip ter wereld dat volledig door LNG (vloeibaar aardgas) wordt aangedreven.

Lees ook:

- Politie zoekt nog meer informatie over brandstichting cruiseschip

- Testvaart van AIDAnova vertraagd: 'Dit is zeer zeldzaam'

- Cruiseschip AIDAnova mogelijk doelwit van brandstichting