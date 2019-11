Reacties op Groninger Forum: 'Misschien is-ie vanbinnen mooier?'

Na jaren van vertraging is hij vanbuiten af en gaat hij deze week open: het Groninger Forum. Of nu: het Forum Groningen. Veel Stadjers en Ommelanders krijgen er de handen nog niet voor op elkaar.

'Het Forum is een aanwinst voor Groningen', luidt de dagstelling bij RTV Noord vandaag. De uitslag is tekenend, met bijna 5500 stemmen geteld. Slechts 32 procent van de stemmers vindt het gebouw een verrijking - 68 procent denkt er anders over.

Dat is een iets 'betere' score dan een half jaar geleden. Toen vond nog slechts 26 procent het Forum een aanwinst. Maar: toen stond het reusachtige, 52 meter hoge gebouw, nog in de steigers. Nu is het af.

Roeper in de woestijn

Wordt Groningen opgescheept met een puist? In facebookreacties laten de meeste mensen er geen spaan van heel. Michel, die 'Super mooi gebouw!' schrijft, is bijna een roeper in de woestijn.

'Echt een afschuwelijk gebouw', schrijft Ina. 'Wat een verschrikking! Een vreselijk gebouw', zegt Karin. En Johanna: 'Wat een noodkijk middenin het centrum. Het past totaal niet bij alle oude gebouwen, de Martinitoren en het Stadhuis.'

Het gebouw is best mooi - maar dan in de buurt van het Gasunie-gebouw Coen

'Niet in het centrum'

Op Facebook lijkt het een grote groep: Groningers die het gebouw niet per se lelijk vinden, maar de locatie verkeerd gekozen. 'Het is veel te dicht bij de Martinitoren', vindt Tonnis. Coen: 'Het gebouw is best mooi - maar dan in de buurt van het Gasunie-gebouw en de Duo in de buurt. Niet in het historische stadscentrum.'

'Op zich is het gebouw een architectonisch gezien hoogstandje' reageert Roger. Maar: 'Het had op het Suikerunieterrein moeten staan. Samen met een soort Ziggo Dome. Dan verder uitwerken als een soort Amsterdamse Zuidas. Dit is een miskleun.'

Binnenkant

Ook Annie vindt het niet in de binnenstad passen. Ze wil het wel graag vanbinnen zien. Zo staat Mieneke er ook in: 'Ik ben reuze benieuwd. Het ziet er vreselijk uit, misschien is het binnen mooier?'

Dáár wordt het opvallend in de reacties op sociale media. Personen die al binnen zijn geweest, reageren fors anders op Groningens prestigeproject.

'Jaja het is een spuuglelijk gebouw', erkent Nicole. 'Maar vanbinnen! En het uitzicht!' Ook Harmen is om: 'Wat een zure reacties allemaal. Ben vorige week binnen geweest, het is prachtig! Aanwinst voor de stad!'

'Dezelfde commentaren bij alles wat nieuw is'

'Het zijn een beetje dezelfde commentaren als bij bijna alles wat nieuw is', constateert Daniel. 'Hoewel ik zelf veel liever gezien had dat de tram er was gekomen en dan maar het Forum niet, staat het gebouw er nu inmiddels. Dan kun je het beter omarmen en ervan gaan genieten, zoals al met zoveel andere veranderingen uiteindelijk ook gebeurd is.'

Sommige reageerders zijn nu al om. 'Prachtig gebouw, een aanwinst voor een wereldstad als Groningen. Fascinerend ook wanneer je erom heen loopt', schrijft Joyce. Trijnet: 'Hiervoor komen mensen naar de stad toe. Net als het Groninger museum waar eerst ook veel commentaar op was.'

Abel vindt de meeste criticasters 'azijnpissers. Als we 150 jaar verder zijn en ze breken het ding af, dan staat heel Groningen op de achterpoten met 'boehoe ze breken ons mooie Forum af'.' Zelfs kijkt hij ook nog de kat uit de boom. 'Mooi? Nee, nog niet, tot je eraan gewend bent en er wekelijks komt voor een boekie, film of van het uitzicht genieten met een bakkie koffie.'

De opening van het gebouw laat Johannes in ieder geval koud. Voor hem speelt een andere vraag: 'Wie gaat het straks sluiten? De tijd zal het leren met dat onding.'

