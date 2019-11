Feestjes in dorpshuizen? 'Gemeente Westerwolde overtreedt de wet'

In die nieuwe regels staat dat dorpshuizen langer open mogen blijven en dat wordt toegestaan om feesten en partijen te organiseren. Dat laatste mocht in de voormalige gemeenten, Vlagtwedde en Bellingwedde, niet.

Oneerlijke concurrentie

Volgens de brancheorganisatie zorgen de nieuwe regels voor oneerlijke concurrentie. 'De dorps- en buurthuizen en sportkantines krijgen direct of indirect subsidie, werken met vrijwilligers en hebben btw-vrijstelling. De prijs van een biertje is daardoor veel lager en daar kan de horeca niet tegenop', zo staat in een verklaring van KHN.

In de Drank- en Horecawet staat dat de gemeente een verplichting heeft om oneerlijke concurrentie tussen horecagelegenheden en buurthuizen te voorkomen. Volgens KHN doet de gemeente Westerwolde dat onvoldoende.

'Helaas zien we al langere tijd in de provincie dat cafés leeg zijn', vertelt KHN-regiovoorzitter Siewert van der Zweep. 'Gelijklopend aan die trend zien we dat gasten van onder andere buurt- en dorpshuizen met de benen uit het raam hangen voor een goedkoop biertje.'

We zien al langer dat cafés in de provincie leeg zijn Siewert van der Zweep - Koninklijke Horeca Nederland

Dorpshuizen

De dorpshuizen kunnen zich wel vinden in de nieuwe regels, blijkt uit reacties op de plannen. 'Met name voor de kleine dorpen waarin verder geen horeca aanwezig is, is dit een welkome aanvulling', is de reactie van een vertegenwoordiger van Dorpshuis Veelerveen-Vriescheloo. Ook in het dorpshuis in Jipsingboertange vinden ze de nieuwe regelgeving geen probleem.

Dat er in de toekomst feesten en partijen gehouden mogen worden vinden de dorpshuizen positief. 'Het dorpshuis is een centraal orgaan in het dorp en veel mensen maken hier gebruik van. Ook mensen die minder te besteden hebben', reageert een vertegenwoordiger van het dorpshuis in Jipsingboertange.

Gemeente

Woordvoerder Kasper Schomaker van de gemeente Westerwolde laat weten dat er volgens de gemeente geen sprake is van oneerlijke concurrentie met de nieuwe plannen. 'We hebben wel degelijk regels opgesteld om oneerlijke mededinging te voorkomen.'

'De reactie van de KHN is meegenomen in de stukken. Woensdagavond zal de raad er over praten en als er aanleiding toe is kunnen er wijzigingen worden aangebracht', zo laat Schomaker weten.

Politiek

De meeste politieke partijen weten nog niet of ze de nieuwe regels gaan steunen. Op 18 december zal er een definitief besluit genomen worden.