Boeren voeren met tientallen trekkers actie langs A7

De blokkade is onderdeel van een landelijke actie die vooraf was aangekondigd. De boerenprotestgroep Farmers Defence Force (FDF) liet weten door heel het land bij op- en afritten van snelwegen actie te zullen voeren.

Ook bij op- en afritten langs de A7 bij Hoogezand en Scheemda voeren boeren actie. De trekkers bij Winschoten staan geparkeerd langs de berm. Sommigen staan een klein beetje op de vluchtstrook. Het verkeer ondervindt geen hinder van de actie.

Vergeleken met eerdere acties gaat het er rustig aan toe, ziet ook organisator en melkveehouder Wim ten Den uit Vlagtwedde. 'Dat is ook de bedoeling. We willen alleen laten zien dat we niet stil blijven zitten. We staan in de startblokken, mocht er wat loos zijn.'

Steun over de grens

Elders in de provincie, bij Leek, staat ook een groep boeren opgesteld langs de snelweg. Er zijn zes boeren uit Duitsland overgekomen om hun steun te betuigen. 'Daar zijn we erg dankbaar voor. Dat is natuurlijk hartstikke goed.' Ook bij Marum en Drachten zijn boeren gesignaleerd.

Overleg

Minister Carola Schouten heeft maandagmiddag een overleg met het Landbouwcollectief. Daarin zitten brancheorganisaties uit de agrarische sector als LTO. Ze praten over de stikstofmaatregelen.

Vorige week bood het collectief een eigen pakket aan maatregelen aan, om de uitstoot van stikstof tegen te gaan. De boeren willen onder meer dat ze niet verplicht worden om maatregelen te nemen, maar hier vrijwillig voor kunnen kiezen. 'Het zou mooi zijn als de minister vanmiddag al groen licht gaat geven', zegt Ten Den.

FDF organiseerde eerder de acties bij verschillende provinciehuizen en op het Malieveld in Den Haag.

