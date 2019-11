Stadspark Live wil complete line-up voor kerst bekendmaken

Afgelopen donderdag maakte Mojo bekend dat The Script, Iggy Pop, Kensington en Passenger op 20 juni 2020 bij het festival optreden.

Niet bewust achtergehouden

Daarmee krijgt de editie van dit jaar, met onder anderen Sting en Anouk als hoofdacts, volgens Verhorst een 'mooi vervolg'. Dat er nog twee namen op de speellijst ontbreken, bleek niet te voorkomen.

'Dat hebben we niet bewust gedaan. Natuurlijk hadden we het liefst direct het hele programma aangekondigd. Maar nadat we een datum voor het festival hadden geprikt, konden we twee bands nog niet bevestigen. Dat doen we nu zo snel mogelijk.'

Kruisbestuiving als kracht

Met het festival hoopt Mojo een brede doelgroep aan te spreken, vertelt Verhorst.

'De oudere doelgroep is misschien wat verbaasd met een act als The Script, maar die spreekt de jongeren dan weer meer aan. Ik verwacht dat mensen die voor Iggy Pop komen, ook wel benieuwd zijn naar wereldacts als The Script en Kensington. Die kruisbestuiving is de kracht van zo'n eendaags festival.'

Over het aantal verkochte kaarten wil Venhorst geen uitspraken doen. 'Maar we zijn blij met hoe het gaat. Bovendien zijn de reacties op de aankondiging super geweest.'

