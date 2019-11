Oplichters doen zich voor als inspecteurs waterbedrijf

De oplichters kwamen onder meer in de Pierietstraat in Vinkhuizen (Foto: Google Street View)

Het bedrijf kreeg afgelopen weekend een melding dat er oplichters actief zijn in de stad-Groninger wijk Vinkhuizen. De criminelen gebruiken als smoes dat er een lekkage is bij de buren. Daarna vragen ze of ze even binnen mogen kijken.

Truc

Eén van de dieven blijft bij de voordeur staan, terwijl de andere oplichter mee naar boven gaat. Terwijl de ene crimineel met de bewoner een inspectierondje doet, glipt de ander naar binnen.

Volgens het waterbedrijf is een wijkbewoner op die manier het slachtoffer geworden van diefstal. De nepinspecteurs gingen er met meerdere kostbare sieraden vandoor.

'De mensen waren wat ouder, dus ze zeiden: kom maar mee', zegt een woordvoerder van Waterbedrijf Groningen. 'De voordeur bleef openstaan, dus kon een van hen gewoon zijn gang gaan.'

Volgens de politie kwamen afgelopen week drie meldingen binnen over de oplichtingspraktijken. De meldingen kwamen uit de wijken De Hoogte, Helpman en Vinkhuizen.

Vragen naar legitimatie

Het waterbedrijf benadrukt dat klanten altijd naar legitimatie moeten vragen, 'of het nu iemand van het waterbedrijf is, of iemand van een ander nutsbedrijf. Ook als degene zegt dat hij zijn pas heeft vergeten, of in de bus heeft liggen: laat hem of haar niet binnen totdat u legitimatie heeft gezien.'

Lees ook:

- Waarschuwing van politie: meerdere ouderen opgelicht met babbeltruc