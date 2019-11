Deel van Parklaan in Stad mogelijk autovrij na aanrijding monumentale tuinkoepel

De gemeente Groningen onderzoekt of een deel van de Parklaan in Stad autovrij gemaakt kan worden.

Aanleiding is de aanrijding van vorige maand. Een wagen van de Milieudienst reed toen in z'n achteruit tegen een monumentale tuinkoepel uit 1774 aan op de hoek van de Hereweg. De tuinkoepel raakte daardoor zwaarbeschadigd.

Een gedeelte van de Parklaan loopt vlak langs het Herewegviaduct. De huizen die hieraan grenzen, vallen op papier onder de Hereweg.

Verzoek

Direct na de aanrijding diende Willem van de Vis, de eigenaar van het monumentale pand, een verzoek in bij de gemeente om zijn straat autovrij te maken.

De gemeente hoopt op korte termijn duidelijkheid te kunnen geven hierover. 'Als je een beslissing neemt over een weg die nu nog open is, moet je kijken wat voor gevolgen dit heeft. Dat brengen we nu in kaart', zegt een woordvoerder van de gemeente Groningen.

Schade

Over het totale schadebedrag van het incident is nog niets duidelijk. De woningeigenaar is druk in overleg met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en verschillende architecten.

De tuinkoepel wordt woensdag met behulp van experts voorzichtig opengemaakt. Dan kan worden vastgesteld of de constructie vanbinnen ook beschadigd is geraakt. Dat bepaalt de verdere verloop van de reparatie.

De koepel werd na de aanrijding al gestut.

