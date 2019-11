LTO Noord positief over gesprek met minister Schouten

'De eerste indruk is positief', zegt regiovoorzitter Trienke Elshof van LTO Noord over het stikstofoverleg in Den Haag maandag.

Elshof was één van de deelnemers aan het gesprek dat de Boerencoalitie had met minister Carola Schouten van de Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Drie miljard euro

Onderwerp van gesprek was het alternatieve plannen dat de boeren hebben gemaakt op de uitstoot van de stikstof terug te dringen. Dat zou kunnen door minder eiwit in het voer, meer water in de mest en meer weidegang voor de koeien. Bovendien zou de komende jaren drie miljard euro nodig zijn voor vervolgmaatregelen.

Positief

'Met name over de maatregelen op korte termijn om de stikstof terug te dringen was de minister positief', zegt Elshof. 'Over het geld dat nodig is heeft ze inhoudelijk niet veel gezegd, maar het is ook niet van tafel geveegd', stelt de voorzitter van LTO Noord. 'Het lijkt heel veel geld, maar dat bedrag wordt over meerdere jaren uitgesmeerd. Over het geld zal nog vervolgoverleg worden gevoerd.'

Actie

Boeren in heel Nederland voerden maandag actie voorafgaand aan het overleg. Ze parkeerden trekkers langs opritten naar snelwegen. In Groningen gebeurde dat onder meer in Winschoten en Leek.

