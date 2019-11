Ontwikkelaar koopt huizen op: windpark bij Delfzijl lijkt er alsnog te komen

Het gaat om de uitbreiding van het al bestaande windpark Delfzijl Zuid met zestien turbines. Eind vorig jaar vernietigde de Raad van State de plannen hiervoor.

Volgens de hoogste bestuursrechter zorgen de nieuwe molens voor teveel lawaai en zorgen ze voor slagschaduw bij omliggende woningen.

Teveel woningen

Ventolines had zeventien 'bedrijfswoningen' opgenomen in het oorspronkelijke plan. Daarbij gelden minder strenge normen voor geluid en slagschaduw. De bewoners zouden meewerken aan het windpark en een oogje in het zeil houden.

Volgens de Raad van State waren zeventien bedrijfswoningen teveel voor zestien windturbines.

Opgekocht

De projectontwikkelaar liet het er niet bij zitten en heeft het aantal bedrijfswoningen drastisch ingeperkt. Twee woningeigenaren zijn uitgekocht. Daarnaast zijn enkele grondeigenaren (boeren) verhuisd naar woningen elders, bevestigt een woordvoerder van Ventolines.

'Dan kunnen ze met hun landbouwbedrijf daar blijven, waardoor de woonbestemming kan komen te vervallen', laat de woordvoerder weten. Ook wordt gekozen voor een stiller type turbine. Daardoor vallen nog eens drie woningen buiten de geluidscontouren.

Door deze maatregelen denkt Ventolines het plan er nu wel door te krijgen, mocht het een eventuele zaak opleveren in de Raad van State.

Teleurgestelde tegenstander

Anthon Meijssen uit Nieuwolda spande namens de Stichting Oldambt Windmolenvrij de eerste zaak bij de hoogste bestuursrechter aan, met succes. Hij vindt het jammer dat er een nieuwe poging komt om het windpark alsnog te realiseren, maar snapt de uitgekochte 'buren' wel.

'Als je daar met vier kinderen woont en je wordt ruim gecompenseerd voor een verhuizing, dan moet je dat doen. Die mensen kijken ook vooruit.

Uitstel

Was die zaak bij de Raad van State dan voor niets? Volgens Meijssen niet: 'We hebben daadwerkelijk de vinger op de zere plek gelegd en op argumenten gewonnen.' Daarnaast heeft de stichting, die ook optreedt namens omliggende dorpsbelangenverenigingen, ook uitstel afgedwongen met deze zaak.

Inmiddels heeft de gemeente Delfzijl een voorontwerp van het nieuwe bestemmingsplan opgestuurd naar onder meer buurgemeente Oldambt. Wethouder IJzebrand Rijzebol (CDA) wil benadrukken dat Delfzijl de normen voor geluidsoverlast en slagschaduw niet aanpast.

Oldambt fel tegen

Oldambt is fel tegen de komst van het park. In een reactiebrief komt het college van burgemeester en wethouders met twaalf argumenten om het park tegen te houden. 'Wij blijven van mening dat er negatieve gevolgen zijn voor de gemeente Oldambt, specifiek voor het landschap en voor de bewoners van de noordelijke dorpen', zo laat het gemeentebestuur weten.

Delfzijl houdt zich de komende periode bezig om deze en andere binnengekomen brieven te beantwoorden. Naar verwachting wordt het ontwerp van het bestemmingsplan begin volgend jaar gepubliceerd, waarna omwonenden bezwaar kunnen maken.

'Argumenten zijn op'

Gaat Meijssen opnieuw in beroep bij de Raad van State? 'Het hangt een beetje van de omstandigheden af, maar we geven nog niet op. Al hebben wij straks niet veel argumenten meer, want het probleem met de bedrijfswoningen is opgelost. Dus het wordt moeilijk.'

De raad van Delfzijl zou het windpark wel tegen kunnen houden, als het volgend jaar tegen het bestemmingsplan stemt. Die kans lijkt echter klein, aangezien coalitiepartijen Fractie 2014, ChristenUnie, VVD en CDA samen met oppositiepartij GroenLinks eerder dit jaar al voor de benodigde voorbereidingen waren.

Haast geboden

Ventolines hoopt zo snel mogelijk te kunnen weten of de bouw van het windpark kan doorgaan. Daarbij is enige haast geboden. Uiterlijk begin 2022 moet hier duidelijkheid over zijn, willen de ontwikkelaars aanspraak maken op belangrijke subsidies van het Rijk.

