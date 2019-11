Wat kan je straks eigenlijk doen in het Forum?

Het is een behoorlijk aantal - 1,3 miljoen bezoekers. Ter vergelijking: het Groninger Museum krijgt jaarlijks zo'n 200.000 bezoekers over de vloer, en dierenpark Wildlands in Emmen trekt niet meer dan 800.000 bezoekers. Het - deels gratis toegankelijke - Forum Groningen moet dus nog meer mensen op de been krijgen.

Cultuurcentrum (met sportwedstrijden)

Het gebouw laat zich het best omschrijven als cultuurcentrum. De bibliotheek (verdeeld over meerdere verdiepingen), vijf bioscoopzalen met samen 488 stoelen en naar verwachting vijf exposities per jaar moeten voor inwoners van Groningen interessant genoeg zijn om een tocht naar het Forum te rechtvaardigen.

Twee schuifdeuren scheiden de centrale hal van de buitenwereld. Als je er binnenloopt zie je, naast de VVV-winkel en een Grand Café, de 'publiekstribune'. Hier kan je even zitten, en eventueel het nieuws volgen op een groot scherm.

'Het is een enorm lcd-scherm', zegt Forum-directeur Dirk Nijdam. 'Je kan er het nieuws op volgen, maar we gaan er ook sportwedstrijden op laten zien.'

Helft is gratis

De helft van het Forum, dat tien verdiepingen telt, is gratis toegankelijk. Een verdieping hoger dan de 'tribune' staan twee lange tafels. Hier lees je (gratis) een krant of tijdschrift, en er is een kiosk in de hoek. Vanaf deze plek is ook het grote scherm te zien.

Waar is de bibliotheek?

Op de eerste verdieping kom je ook het eerste deel van de bibliotheek tegen. De boeken zijn namelijk verspreid over meerdere verdiepingen, verdeeld in vier categorieën.

De eerste boeken die je tegenkomt zijn bedoeld voor de jeugd, en is onderdeel van de kinderafdeling 'Wonderland'. Er is bijvoorbeeld ook een groot hangnet waar kinderen in kunnen klimmen.

Fictie

Twee verdiepingen hoger, pal boven een ruimte die te gebruiken is voor evenementen en optredens, zijn de romans te vinden. De afdeling heet 'Fictie', en heeft behalve boeken ook een bank en tafels met stoelen. Griezelboeken staan in een aparte hoek.

'We hebben bibliotheek zo over het gebouw verspreid dat wij denken dat het logisch is', zegt Nijdam. Feitje voor bij de koffieautomaat: het Forum biedt straks twee kilometer aan boeken. Zolang er niets wordt uitgeleend, althans.

Roltrappen

De veertien roltrappen in het midden van het Forum maken het gebouw indrukwekkend. Je kunt naar boven, beneden en buiten kijken. Sommige trappen slaan een verdieping over, anderen brengen je slechts een paar meter omhoog.

Exposities

Het Forum wil jaarlijks vijf exposities organiseren: daarvoor zijn in het pand twee ruimtes gereserveerd, bereikbaar vanaf de vierde verdieping. Op 7 december, ruim een week na de opening van het pand, begint de eerste tentoonstelling.

Die gaat over Artificial Intelligence, kunstmatige intelligentie. Veel is er daarom nu nog niet te zien, gewerkt wordt er wel. De exposities behoren tot het gedeelte van het Forum waar je voor moet betalen: een kaartje kost vijftien euro.

Storyworld

Vanaf deze verdieping is ook Storyworld te bereiken, de vervanger van het Nederlands Stripmuseum. Storyworld is nog in aanbouw: het gaat pas in januari open, en moet je behalve strips ook van alles gaan vertellen over games en animaties.

Groningana

Een naam waar je een beetje aan moet wennen als je het tegenkomt is Groningana. In de kasten op die afdeling vind je boeken over stad en provincie. Het is deel drie van de Forumbibliotheek.

Filmpje pakken

Na Groningana loop je de roltrap weer op, en vervolg je je weg naar de filmzalen. Ook die zijn niet gratis te bezoeken. De blockbusters zul je er niet zien: het Forum is bedoeld voor arthouse films, kinderfilms en documentaires.

Vooral een zaal met 31 luxe leren fateuils springt in het oog. Andere zalen hebben meer stoelen: de grootste heeft er 175.

Smartlab

Na de film (en eventueel een drankje aan de bar) kan je de trap weer op, naar het smartlab. 'Hier is altijd wat te maken en te knutselen', is te lezen op de website van het Forum. Behalve over oude ambachten kan je er ook leren over programmeren. Oud en nieuw komen bij elkaar, dus.

Stilte voor de storm

Stap je weer de roltrap op, dan kom je op de achtste verdieping en misschien zelfs een beetje tot rust. Aan de achterwand is namelijk een stilteruimte, en ook de rest van de ruimte is ervoor gereserveerd om te studeren.

Je vindt hier het laatste deel van de bibliotheek: de non-fictie-boeken staan hier. Je kan op de hele afdeling gebruikmaken van de zitplekken, en studeren met uitzicht over de binnenstad.

Het dak op

De achtste verdieping is op herfstachtige dagen letterlijk de stilte voor de storm. Met de roltrap sla je de negende verdieping - waar alle luchtcirculatiesystemen zitten - namelijk over.

Je komt dus terecht op de tiende verdieping bij restaurant NOK. Als je even doorwandelt loop je het dak op. Op warme dagen vind je hier de openluchtbioscoop, op andere momenten heb je in ieder geval een mooi uitzicht op de stad.

Bij mooi weer kan je volgens Dirk Nijdam de Eemshaven zien liggen. En anders lees je gewoon een boek dat je op één van de tien Forumverdiepingen hebt meegenomen.

