Westeremden kan (en wil) niet garant staan voor versterking dorpshuis

Sinterklaas kwam afgelopen zaterdag nog aan in het huidige dorpshuis van Westeremden. Volgend jaar moet dat in het nieuwe onderkomen gebeuren, maar het is nog maar de vraag of dat gaat lukken.

De vrijwilligers die het dorpshuis runnen, zouden garant moeten staan voor de versterkingskosten van 800.000 euro. Dat kunnen en willen zij niet dragen, zo liet inwoner Bert Schudde maandagavond tijdens de raadsvergadering van Loppersum weten.

Risico hogere bouwkosten

Het dorpshuis is op dit moment niet aardbevingsbestendig en moet worden versterkt. Het bestuur staat op het punt om een overeenkomst hierover aan te gaan met de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). De vrijwilligers twijfelen of ze dat moeten doen.

'We kunnen ween blanco cheque afgeven en dat is wel wat de NCG van ons verwacht. Vijftien vrijwilligers moeten tekenen voor een project van acht ton', zegt Schudde bezorgd.

Mochten de kosten oplopen, dan moet de stichting die het dorpshuis runt dit mogelijk zelf ophoesten.

Garantstelling

Het bestuur wil daarom exact weten wie de risico's draagt. 'We moeten twintig tot dertig fondsen aanschrijven om geld bij elkaar te schrapen voor het nieuwe dorpshuis. Dat vinden wij niet erg, maar ik zou meer behoefte hebben aan subsidie voor een goede advocaat', zegt Schudde.

Hij vraagt de gemeente om garant te staan voor het project, mochten de kosten vanwege hogere bouwprijzen oplopen. 'Het is een schande dat de NCG dit afwentelt op vrijwilligers die de voorzieningen in dorpen op peil willen houden.'

PvdA-raadslid Chris Bultje snapt de zorgen en wil de garantstelling breder trekken: 'Ook particulieren worden op deze manier in een wurggreep gehouden. Wij willen dat het college hier iets mee gaat doen.'

'Geen taak gemeente'

Wethouder Rudi Slager (ChristenUnie) is erg terughoudend hiermee. 'Dit is niet het enige dorpshuis, we zijn ook met andere dorpen bezig. Onze middelen zijn niet oneindig. Dit is geen taak van een gemeente, maar van de NCG.'

Zijn collega Pier Prins (CDA) liet nog weten dat er 75.000 euro beschikbaar is vanuit het Nationaal Programma Groningen (NPG), als buffer voor oplopende kosten die voortkomen uit de versterking. 'Maar of dat voldoende is, is niet te bezien.'