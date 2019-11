Stadskanaal krijgt verzoek van COA over heropening azc Musselkanaal

Eerder werd bekend dat het COA geinformeerd heeft bij Stadskanaal over het mogelijk heropenen van het asielzoekerscentrum.

'We zijn met het COA in gesprek', zegt burgemeester Froukje de Jonge. 'We willen een heropening goed afstemmen met Dorpsbelangen Musselkanaal, dus die zullen we nauw betrekken in onze besluitvorming.'

Voorwaarden

Dorpsbelangen Musselkanaal was boos omdat het niet gekend was in de aftastende fase tussen het COA en de gemeente Stadskanaal. Voorzitter Ben Schomaker liet daarop weten dat er wel voorwaarden aan het COA gesteld moeten worden.

Zo wil het dorp volgens Schomaker geen zogeheten 'veilgelanders', asielzoekers uit veilige landen die bijvoorbeeld in Ter Apel voor veel overlast in het winkelcentrum en de bussen zorgen.

De Jonge zegt dat het college van Stadskanaal gaat kijken welke voorwaarden het kan stellen in de gesprekken met het COA.

