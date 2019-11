Kamerleden pleiten voor terugkeer Paddepoelsterbrug: 'Lijkt op bewust treiteren'

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) moet actie ondernemen om de Paddepoelsterbrug in Stad te herstellen. Dat vinden partijen in de Tweede Kamer. De brug over het Van Starkenborghkanaal werd in september vorig jaar kapot gevaren.

In mei van dit jaar werden er ook al Kamervragen gesteld over het herstel van de brug. Sinds een schip de brug ramde, is er weinig gedaan om de verbinding tussen Adorp en het noorden van de stad Groningen te herstellen. PvdA-Kamerlid William Moorlag heeft de indruk dat dit het geval is, omdat Rijkswaterstaat mogelijk van de brug af wil.

'Aan idee laten wennen'

'Als een brug kapot gevaren wordt, neem je normaal gesproken contact op met je verzekeringsmaatschappij en regel je dat de brug vervangen of gerepareerd wordt. Maar tot ergernis van omwonenden gaat dit heel traag. Andere Kamerleden en ik hebben het idee dat het met opzet gebeurt, om mensen er aan te laten wennen dat de brug weg is', vertelt Moorlag.

Of er sprake is van bewust treiteren? Moorlag vindt dat het er verdacht veel op lijkt. Toen Van Nieuwenhuizen maandag in de Kamer liet weten dat er de brug niet direct wordt hersteld of vernieuwd, maar er eerst nog een onderzoek van twee jaar volgt, zorgde dat dan ook voor ergernis bij Kamerleden. 'Het lijkt wel alsof onwil het hoogste woord voert.'

Signalen

Naast de PvdA maken ook onder meer D66 en GroenLinks zich in de Tweede Kamer sterk voor een snel herstel van de brug. 'We hebben duidelijke signalen afgegeven aan de minister om hier werk van te maken. De Paddepoelsterbrug is beslist niet de grootste brug van Nederland, maar wel erg belangrijk voor omwonenden, scholieren en recreanten.'

Dat er zelfs tot in de Tweede Kamer wordt gesproken over de brug, is volgens Moorlag de verdienste van de regionale actiegroep Brug Terug. 'Zij hebben flink actie gevoerd', zegt hij. Ook raads- en staatsleden maakten zich er sterk voor. 'Die signalen komen ook door in de Tweede Kamer. De minister móét nu in beweging komen. En als ze dat zelf niet doet, gaat de Kamer haar duwen.'

Motie

Moorlag laat weten dat D66 een motie voorbereidt om de Paddepoelsterbrug in ere te herstellen. 'Deze zal waarschijnlijk volgende week dinsdag worden ingediend.'

Lees ook:

- 'De Paddepoelsterbrug komt terug; desnoods bouwen we 'm zelf'

- Groningse politiek maant minister in open brief tot snel vervangen Paddepoelsterbrug

- Omwonenden niet blij met gang van zaken rondom Paddepoelsterbrug