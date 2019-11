Lopend Vuur: Ik wil niet in de buurt van windmolens wonen

In de buurt van windmolens wonen: hoe denk jij daarover? (Foto: Jos Schuurman/FPS /ANP/Bewerking RTV Noord)

Welke invloed heeft de nabijheid van een windmolen op de prijs van een huis? In opdracht van RTV Noord en RTV Drenthe deed de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) er onderzoek naar.

En wat blijkt? Huizen die uitzicht hebben op Windpark N33 en Windpark De Drentse Monden Oostermoer worden voor lagere prijzen verkocht dan vergelijkbare huizen verder van het windpark af. Er zijn aanwijzingen dat deze prijsdalingen tot vijftien procent kunnen oplopen, in vergelijking met vergelijkbare woningen in andere delen van de provincie.

Onrust

Volgens Michiel Daams, Universitair docent Vastgoedkunde aan de RUG, is er sprake van onrust in de woningmarkt in de gebieden rond de windparken.

'Zo zijn er vlak bij die windparken verdacht veel verkopen sinds 2016. Dit kan wijzen op een mogelijke vlucht uit het gebied. Ook worden woningen relatief vaak verkocht voor prijzen die lager liggen dan gehoopt door de verkoper', zegt hij. Hoe kijk jij hier tegenaan?

